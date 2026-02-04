Mobilitate urbană: Curtea de Conturi Europeană cere autorităților locale să își consolideze eforturile pentru a reduce dependența navetiștilor de mașină

Eforturile depuse de autoritățile locale în a-i convinge pe naveștiști să renunțe la mașină în favoarea unor moduri de transport durabile sunt adesea insuficiente, este concluzia la care a ajuns Curtea de Conturi Europeană într-un raport special remis CaleaEuropeană.ro.

Cea mai mare parte a populației UE trăiește în zone urbane, care atrag locuri de muncă și activitate economică, doar că acest lucru are și o consecință negativă, observă auditorii: un trafic intens de navetă și poluare, în pofida faptului că UE promovează mobilitatea urbană durabilă prin legislație, ghiduri și finanțare.

Așadar, auditorii lansează un apel la eforturi consolidate pentru a răspunde nevoilor navetiștilor și pentru a atinge obiectivele de mediu, atrag atenția auditorii.

Responsabilitatea pentru politica în domeniul transporturilor revine în primul rând statelor membre.

Curtea de Conturi Europeană amintește că UE a pus la dispoziție aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2014-2027 și a depus eforturi susținute pentru încuraja mobilitatea durabilă în rândul navetiștilor, ca o alternativă viabilă la mașinile personale.

Mai precis, UE a susținut investiții în trenuri regionale mai bune, în extinderea rețelelor de tramvai și a pistelor ciclabile între suburbii și centrele metropolitane, precum și investiții în centre multimodale care să asigure conexiuni fluide între diferitele moduri de transport.

Auditorii reliefează că vârful de lance al strategiei UE sunt planurile de mobilitate urbană durabilă (PMUD), obligatorii din 2024 în 431 de orașe europene.

Curtea de Conturi Europeană a scos la iveală diverse lacune în PMUD-urile evaluate, care le reduc eficacitatea față de potențialul lor real.

„Mulți cetățeni ai UE utilizează autoturisme în zonele urbane în fiecare zi, adesea pentru că nu există alternative atractive de mobilitate. Deși UE și-a consolidat politica de mobilitate durabilă, eforturile la nivel local sunt esențiale pentru ca situația să se îmbunătățească. Numai atunci putem spera la mai puține ambuteiaje, la un aer mai curat și la o calitate a vieții mai bună”, a declarat Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, membrul Curții responsabil de acest audit.

Auditorii au arătat că, deși legislația a fost consolidată, aceasta nu constrânge statele membre să se asigure că PMUD respectă orientările relevante ale UE.

Curtea de Conturi Europeană dă drept exemplu recomandarea UE ca planificarea mobilității urbane să fie corelată cu amenajarea teritoriului – adică cu modul în care este organizat spațiul din jurul nostru, de la locuințe și locuri de muncă la drumuri, parcări și zone verzi – astfel încât dezvoltarea urbană și mobilitatea să meargă mână în mână și să influențeze felul în care oamenii se deplasează între suburbii și orașe.

Mai mult, auditorii amintesc că niciun succes nu e posibil fără finanțare adecvată.

„Or, majoritatea planurilor nu arătau negru pe alb dacă există bani pentru investițiile planificate. Analiza planurilor de mobilitate din șase zone urbane (Budapesta, Katowice, Lisabona, Praga, Sevilla și Lille) a revelat că acestea se opresc, de regulă, la limitele administrative ale orașelor, în loc să reflecte fluxurile de navetiști, lăsând astfel neacoperită o parte uneori substanțială a acestor fluxuri”, este precizat în raport.

Un audit din 2020 privind mobilitatea urbană durabilă a constatat că numai destinațiile din zonele centrale mici puteau fi atinse mai rapid cu transportul public decât cu autoturismul.

De această dată, auditorii au verificat unde se putea ajunge în 45 de minute plecând din anumite zone suburbane de navetă. Concluzia lor? Mașinile puteau acoperi, în general, mult mai multe zone, chiar și la orele de vârf. Auditorii observă, de asemenea, că autoritățile locale s-au axat pe măsuri de promovare a unui transport public mai accesibil și mai durabil, în timp ce inițiativele de descurajare a utilizării autoturismelor – cum ar fi restricționarea accesului lor în anumite zone sau oferirea de stimulente financiare pentru reducerea deplasărilor cu autoturismul – sunt mai puțin frecvente.

Majoritatea proiectelor auditate – de la linii de metrou și de tramvai până la centre multimodale – au produs rezultatele scontate, dar acest lucru nu înseamnă că toate proiectele au făcut mai ușoară viața navetiștilor, mai arată Curtea de Conturi Europeană.

În unele cazuri, relevă raportul, nevoile reale nu au fost suficient analizate, iar în altele, coordonarea dintre autoritățile învecinate a fost deficitară.

Auditorii au identificat mai multe exemple de astfel de deficiențe care împiedică buna utilizare a banilor de la UE, cum ar fi o parcare de tip „park-and-ride” insuficient utilizată și o pistă pentru biciclete care se oprea brusc la limitele orașului.