Model European Union Iași 2020, una dintre cele mai realiste simulări privind procesul decizional al UE, are loc în perioada 10-15 martie 2020

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) a organizat cea de-a 11-a ediție a Galei LSRS, pe 7 ianuarie 2020 la Palatul Parlamentului și totodată, a marcat atât intrarea în cea de-a 2-a decadă de existență a Ligii, cât și abordarea unei noi viziuni și direcții strategice pentru viitorul comunității LSRS.

Întregul eveniment a fost transmis live pe pagina de Facebook Calea Europeană și pe www.caleaeuropeana.ro

#galaLSRS premiază, pe baza unei competiții deschise, studenţii şi absolvenţii din diaspora românească ce are ca scop recunoașterea performanțelor academice și extracurriculare. Acesta este singurul eveniment național destinat promovării meritelor și valorilor studenților români de pretutindeni. LSRS crede într-o nouă viziune și premiază oamenii care inspiră o nouă generație!





Gala Studenţilor Români din Străinătate 2020 a premiat următoarele categorii:

Studentul Român al Anului din Europa – Nivel Universitar Licență

Dumitru Elena Roxana – mențiune

Ionete Delia Roxana – premiul câștigător

Studentul Anului în Europa Universitar – Nivel Universitar Master

Lupu Ana – premiul câștigător

Lazăr Teodora – mențiune

Categoria Studentul Anului în Europa Postuniversitar:

Ciupăgeanu Dana Alexandra – mențiune

Farcaș Ionuț Gabriel – premiul câștigător

Studentul Român al Anului de pe alte Continente:

Radulescu Andreea – mențiune

Lepadatu Florina – premiul câștigător

Studentul Român al Anului din America de Nord

Manoliu Ioana Alexandra – mențiune

Suciu Diana Maria – premiul câștigător

Categoria Studentul Anului categoria Erasmus:

Margaras Andreea Sorana – premiul câștigător

Cotrau Ioana Daria – mențiune

Categoria Studentul Anului categoria Arte:

Buzila Ciprian Ilie – mențiune

Scripcariu Ochiai Ana – premiul câștigător

Categoria Studentul Anului în România – Universitar:

Boț Mădălina – mențiune

Grigore Mădălina Elena – premiul câștigător

Categoria Studentul Anului în România – Postuniversitar:

Moisoiu Vlad – premiul câștigător

Brandibur Oana

Rusu Mircea Călin

Dogariu Laura Maria – mențiune

Marele premiu al Galei LSRS 2020 a fost câștigat de Daniel Prelipcean.

”Știința m-a modelat în persoana care sunt astăzi, iar în semn de recunoștință am decis să-mi dedic viața acestei curiozități umane. În particular, entuziasmul de a descoperi ceva nou pentru beneficiul întregii lumi este unul dintre principalele motive pentru care mă trezesc în fiecare dimineață. Masterand în Fizică Aplicată la Universitatea Tehnică din Miinchen, Germania, am descoperit în această alegere de a aborda lumea într-un mod rațional că măsura tuturor lucrurilor este fericirea omului. Astfel, ca olimpic național la fizică și matematică, am avut un vis de peste un deceniu: să ajung la granițele cunoașterii umane și să încerc să le împing și mai departe. Vara aceasta mi-am trăit visul, ca student practicant la CERN (Consiliul European pentru Cercetare Nucleară), iar din Aprilie 2019 mă voi întoarce pentru a-mi scrie dizertația de Master.”