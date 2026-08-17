Modificări legislative și susținerea profesioniștilor în zona de decizie, printre propunerile premierului pentru criza energetică. Bolojan: Prețul energiei nu va scădea cu declarații politice

Premierul Ilie Bolojan susține că problemele din energie nu se pot rezolva „de pe o zi pe alta”, necesitând performanță în administrarea marilor companii energetice de stat și consecvență în actul guvernamental.

„Sigur, putem discuta despre soluțiile de criză, dar acestea nu sunt problemele de sistem. Ele sunt doar soluții punctuale și problemele de sistem sunt cele pe care le-am punctat, iar pentru astea nu există soluții de stânga sau de dreapta, nu există soluții conservatoare sau progresiste, există soluții serioase pentru România, dar de care trebuie să ne ținem. Și asta înseamnă câteva direcții importante: să finanțăm și să reglementăm în așa fel, încât să avem mai multe capacități de stocare”, a precizat prim-ministrul interimar în cadrul unei conferințe de presă susținută la Oradea.

Ilie Bolojan subliniază importanța stocării energiei produse prin componenta fotovoltaică și cea eoliană, care generează o volatilitate în sistem și care are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României.

De asemenea, acesta a menționat că este importantă consolidarea producției în bandă, pentru a deveni cât mai eficientă: „Producția pe centrale pe gaz, care sunt astăzi într-o fază avansată de construcție, cu cât le terminăm mai repede, cu atât vom avea peste o mie de megawați în producție, ceea ce înseamnă aproape 20% din necesarul de energie la nivel național”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

„Nuclearul înseamnă 20% din producția noastră de energie, dar dacă vrem să discutăm de reactoarele noi ca să crească ponderea energiei nucleare, atunci trebuie să asigurăm apa măcar pentru actualele reactoare, deci înseamnă lucrări de investiții serioase, care din păcate, s-au amânat și nu s-au făcut la timp”, a mai menționat șeful Guvernului.

Totodată, Ilie Bolojan consideră că noii prosumatori cu panouri fotovoltaice trebuie să implementeze, obligatoriu, și baterii de stocare: „Reglementările care țin de ceea ce înseamnă prosumatori, cei care își instalează panouri fotovoltaice, sunt un număr foarte mare, generează o volatilitate importantă în sistem și am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații.”

Un calendar de modificări legislative rămâne crucial pentru rezolvarea deficiențelor României în sectorul energetic: „Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agreăm un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice și în felul acesta, în 2-3 ani de zile de acum înainte, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, din contră, prețul energiei va scădea, dar v-am spus, nu cu declarații politice, nu cu fugă de responsabilitate, ci cu proiecte care înseamnă continuitate de-a lungul anilor.”