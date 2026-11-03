Modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va determina securitatea europeană pentru o lungă perioadă de timp”, subliniază Friedrich Merz: Vom continua să sprijinim Ucraina și să creștem presiunea asupra Rusiei

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin vine „într-un moment critic”, a subliniat cancelarul german Friedrich Merz, referindu-se la atacurile rusești asupra Ucrainei, care continuă cu „o severitate și o cruzime neîncetate”, informează The Guardian.

El l-a asigurat pe liderul ucrainean că țara sa „poate continua să se bazeze pe Germania”, urmând ca Berlinul să ofere un sprijin sporit în lunile următoare, inclusiv în domeniul apărării aeriene, al energiei și al ajutorului mai amplu legat de perioada de iarnă.

Friedrich Merz a avertizat, de asemenea, că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va determina securitatea europeană pentru o lungă perioadă de timp.”

În același timp, oficialul german a anunțat că se va coordona cu omologii din Franța și Regatul Unit pentru a găzdui la Berlin o reuniune a Coaliției de Voință, la finalul acestei luni.

Friedrich Merz a vorbit și despre îngrijorările tot mai mari cu privire la efectele mai ample ale războiului care continuă, inclusiv o potențială „criză alimentară globală” declanșată de atacurile continue ale Rusiei asupra rutelor comerciale din Marea Neagră.

El a afirmat că viitoarele discuții de la Abu Dhabi reprezintă „pasul corect înainte”, iar Europa speră că va contribui la acest demers.

Între timp, Berlinul și partenerii săi vor „crește presiunea asupra Moscovei și vor continua să sprijine Ucraina”, a mai spus cancelarul german.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marți la Berlin pentru discuții cu cancelarul german despre consolidarea apărării Ucrainei, informează Deustche Welle.

Kievul solicită mai mult echipamente de apărare aeriană pentru a intercepta rachetele balistice rusești, precum și sprijin pentru sectorul energetic în perspectiva iernii.

Vizita are loc cu o săptămână înaintea discuțiilor conduse de SUA cu Ucraina și Rusia, care vor avea loc la Abu Dhabi.

În perspectiva acestor discuții, Comisia Europeană va găzdui miercuri, la Bruxelles, o reuniune cu reprezentanți ai SUA, Ucrainei și principalilor aliați europeni, dedicată reconstrucției postbelice și viitorului economic al Ucrainei.