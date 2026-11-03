Modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va determina securitatea europeană pentru o lungă perioadă de timp”, subliniază Friedrich Merz: Vom continua să sprijinim Ucraina și să creștem presiunea asupra Rusiei

INTERNAȚIONAL
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Volodimir Zelenski/ X

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin vine „într-un moment critic”, a subliniat cancelarul german Friedrich Merz, referindu-se la atacurile rusești asupra Ucrainei, care continuă cu „o severitate și o cruzime neîncetate”, informează The Guardian.

El l-a asigurat pe liderul ucrainean că țara sa „poate continua să se bazeze pe Germania”, urmând ca Berlinul să ofere un sprijin sporit în lunile următoare, inclusiv în domeniul apărării aeriene, al energiei și al ajutorului mai amplu legat de perioada de iarnă.

Friedrich Merz a avertizat, de asemenea, că modul în care se va încheia războiul din Ucraina „va determina securitatea europeană pentru o lungă perioadă de timp.”

În același timp, oficialul german a anunțat că se va coordona cu omologii din Franța și Regatul Unit pentru a găzdui la Berlin o reuniune a Coaliției de Voință, la finalul acestei luni.

Friedrich Merz a vorbit și despre îngrijorările tot mai mari cu privire la efectele mai ample ale războiului care continuă, inclusiv o potențială „criză alimentară globală” declanșată de atacurile continue ale Rusiei asupra rutelor comerciale din Marea Neagră.

El a afirmat că viitoarele discuții de la Abu Dhabi reprezintă „pasul corect înainte”, iar Europa speră că va contribui la acest demers.

Între timp, Berlinul și partenerii săi vor „crește presiunea asupra Moscovei și vor continua să sprijine Ucraina”, a mai spus cancelarul german.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit marți la Berlin pentru discuții cu cancelarul german despre consolidarea apărării Ucrainei, informează Deustche Welle.

Kievul solicită mai mult echipamente de apărare aeriană pentru a intercepta rachetele balistice rusești, precum și sprijin pentru sectorul energetic în perspectiva iernii.

Vizita are loc cu o săptămână înaintea discuțiilor conduse de SUA cu Ucraina și Rusia, care vor avea loc la Abu Dhabi.

În perspectiva acestor discuții, Comisia Europeană va găzdui miercuri, la Bruxelles, o reuniune cu reprezentanți ai SUA, Ucrainei și principalilor aliați europeni, dedicată reconstrucției postbelice și viitorului economic al Ucrainei.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Comisia Europeană găzduiește miercuri discuții despre reconstrucția Ucrainei, cu participarea SUA și a Regatului Unit
Comisia Europeană găzduiește miercuri discuții despre reconstrucția Ucrainei, cu participarea SUA și a Regatului Unit
Articolul următor
Luca Niculescu, discuție cu secretarul general OCDE: România, pe deplin angajată “să devină membră a organizației cât mai curând posibil”
Luca Niculescu, discuție cu secretarul general OCDE: România, pe deplin angajată “să devină membră a organizației cât mai curând posibil”
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare