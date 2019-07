Modul inedit în care Finlanda va asigura președinția Consiliului UE: Finlandezii nu vor oferi cadouri, iar banii economisiți vor fi utilizați pentru a compensa emisiile de la zborurile Helsinki-Bruxelles

Corespondență din Bruxelles

Președinția finlandeză a Consiliului Uniunii Europene, care a preluat luni 1 iulie ștafeta de la prima președinție română, a ales un mod inedit prin care dorește să își lase amprenta asupra mandatului său la șefia Consiliului, cel de-al doilea de la aderarea țării UE, în anul 1995.

În contextul priorităților specifice – consolidarea valorilor comune și a statului de drept, o Uniune Europeană mai competitivă și mai incluzivă din punct de vedere social, consolidarea poziției UE ca lider global în acțiune climatică și protejarea securității cetățenilor – Finlanda va urmări atingerea uneia dintre aceste priorități, cea privind Europa, ”lider global în acțiune climatică”, prin câteva măsuri neobișnuite.

The priorities for #EU2019FI include strengthening common values and the rule of law, making the EU more competitive and socially inclusive, strengthening the EU’s position as a global leader in climate action and protecting the security of citizens comprehensively. pic.twitter.com/LOfNYE5l42

— EU2019FI (@EU2019FI) June 26, 2019