Moldova Business Week 2026. Vasile Tofan: „Republica Moldova poate câștiga prin viteză, agilitate și încredere”

Republica Moldova poate câștiga în competiția pentru investiții prin viteză, agilitate și încredere, valorificând avantajele unei economii care se integrează tot mai mult în piața europeană și ale unui stat capabil să răspundă rapid necesităților mediului de afaceri, a transmis premierul moldovean Vasile Tofan la cea de-a XI-a ediție a Moldova Business Week (MBW 2026), care a început astăzi la Chișinău.

În deschiderea evenimentului, acesta a subliniat că stabilitatea politică și parcursul european oferă Republicii Moldova o fereastră importantă pentru accelerarea reformelor economice.

Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău, prioritățile Executivului Republicii Moldova sunt reducerea birocrației, accelerarea procedurilor, asigurarea unui cadru fiscal predictibil, îmbunătățirea infrastructurii și construirea unei administrații care sprijină dezvoltarea afacerilor și crearea de noi locuri de muncă.

Premierul Vasile Tofan a îndemnat investitorii să privească Republica Moldova nu doar prin prisma dimensiunii pieței interne, ci ca pe o platformă de acces către piața Uniunii Europene și către oportunitățile economice regionale.

„Nu vom câștiga niciodată prin dimensiunea pieței noastre interne, dar putem câștiga prin viteză, agilitate și încredere. Putem aduce rapid oamenii potriviți la masă, putem schimba o reglementare proastă atunci când este nevoie și putem testa rapid soluții la nivel național”, a declarat prim-ministrul moldovean.

Printre domeniile cu perspective de creștere au fost evidențiate IT-ul, industria, energia, infrastructura, logistica, serviciile medicale și industria farmaceutică, turismul.

Un potențial important îl reprezintă și participarea companiilor la reconstrucția Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii logistice în țara noastră, arată comunicatul citat mai sus.

Guvernul de la Chișinău își propune să sprijine extinderea acestor sectoare prin eliminarea barierelor administrative și atragerea capitalului și tehnologiilor.

„Vă invit să priviți cu seriozitate Moldova. Aduceți capital, aduceți tehnologie, construiți fabrici și infrastructură, dezvoltați servicii și folosiți Republica Moldova ca bază în regiune, iar Guvernul va fi avocatul dumneavoastră în acest proces”, a accentuat premierul Republicii Moldova.

Moldova Business Week 2026 se desfășoară în perioada 28 septembrie – 2 octombrie, reunește aproximativ 650 de participanți din circa 50 de state și promovează Republica Moldova drept o destinație pentru investiții, dezvoltarea afacerilor și extinderea pe piețele regionale și europene. Agenda ediției din acest an este construită în jurul a trei piloni: integrarea economică europeană, investițiile în sectoare cu perspective de creștere și exportul de servicii.

Pe parcursul celor cinci zile vor avea loc peste 30 de evenimente la Chișinău și în întreaga țară: forumuri tematice, mese rotunde sectoriale, întâlniri B2B și vizite de studiu în regiuni, cu accent pe oportunități concrete de investiții și parteneriate. Evenimentul este organizat de Agenția de Investiții, în parteneriat cu alte autorități publice și asociații de business.