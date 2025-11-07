“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri o vizită oficială în Republica Moldova, unde a participat la prima ședință a noului legislativ de la Chișinău și a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European de la Chișinău, vizita marcând un moment simbolic al relațiilor UE–Moldova, într-un context geopolitic tensionat și într-o etapă crucială a procesului de extindere europeană.

În discursul rostit în plenul Parlamentului Republicii Moldova, parțial în limba română, Roberta Metsola a salutat parcursul european al țării și a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene.

„Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni… Moldova este în Europa”, a spus Metsola, în limba română, reluând mesajul transmis la prima sa vizită la Chișinău în 2022.

Președinta Parlamentului European a felicitat autoritățile moldovene pentru progresele înregistrate în procesul de integrare europeană. „Progresul dumneavoastră este deja unul remarcabil. De asemenea, acest pachet de extindere, publicat acum trei zile, a confirmat încă o dată acest lucru. Ați completat cu succes procesul de screening”, a subliniat Metsola.

Ea a elogiat curajul și determinarea poporului moldovean în fața provocărilor regionale.

„Ați demonstrat ce înseamnă să alegi libertatea. Ați demonstrat ce înseamnă să fii rezilient. Ați ales Europa împotriva coeziunii, ați demonstrat că, chiar în momentul în care presiunea este foarte puternică, o națiune poate rămâne fermă pe pozițiile sale”, a declarat oficiala europeană, adăugând că această alegere „a venit cu costuri foarte înalte” și că „situația rămâne în continuare fragilă”. „Însă alegând Europa, ați ales solidaritatea”, a mai spus Metsola.

În fața deputaților de la Chișinău, președinta Parlamentului European a afirmat că „viitorul Moldovei este unul european” și a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită „să deschidă negocierile de aderare până la sfârșitul anului”. „Uniunea Europeană are nevoie de Moldova în aceeași măsură în care Moldova are nevoie de Uniunea Europeană. Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru”, a declarat Roberta Metsola.

Tot în cadrul vizitei sale, Metsola a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău – primul de acest fel în Republica Moldova. Evenimentul marchează o etapă istorică în relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii săi din est, fiind o expresie concretă a angajamentului Europei față de această regiune.

„Parlamentul European stă ferm alături de Moldova și de toți prietenii noștri din Parteneriatul Estic. Astăzi deschidem acest birou în Chișinău ca o expresie concretă a credinței noastre în viitorul Moldovei în cadrul familiei europene”, a declarat Metsola la ceremonia de inaugurare.

The @Europarl_EN office in Moldova is officially open 🇪🇺🇲🇩 Proud to inaugurate it today in Chișinău with @Parliament_RM Speaker @Igor_Grosu_md. This is a clear sign of our commitment to Moldova’s path to EU membership. Let’s make it happen. pic.twitter.com/VLOLEWG3nN — Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025

Deschiderea biroului Parlamentului European în Republica Moldova are loc într-un moment marcat de tensiuni geopolitice și de o nouă dinamică în procesul de extindere a Uniunii Europene. Inițiativa trimite un semnal politic puternic, demonstrând solidaritatea, parteneriatul și sprijinul UE pentru autorități, societatea civilă și cetățenii din întreaga regiune a Parteneriatului Estic.

Biroul din Chișinău va promova pozițiile și activitățile Parlamentului European, va susține democrația și reformele instituționale din regiune și va facilita pregătirea și urmărirea vizitelor oficiale ale eurodeputaților. De asemenea, va consolida cooperarea cu ceilalți actori europeni, cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă, contribuind la apropierea concretă dintre Uniunea Europeană și vecinii săi estici.

Într-un raport adoptat în iunie 2025, Parlamentul European a recunoscut că relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a intrat într-o nouă fază, caracterizată printr-o cooperare sporită și prin eforturi constante ale autorităților de la Chișinău de a alinia legislația națională la acquis-ul comunitar.

Pe parcursul vizitei sale la Chișinău, Roberta Metsola a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu. În programul oficial al vizitei s-au mai aflat o conferință de presă comună cu șefa statului și o întâlnire cu tinerii de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.

The momentum is building. The time has come for Moldova to launch accession negotiations and move closer to the European family. President @sandumaiamd, you can count on @Europarl_EN to stand with Moldova until this dream becomes a reality 🇪🇺🇲🇩 https://t.co/LPNPRmRJL7 — Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025

Aceasta este a treia vizită a Robertei Metsola în Republica Moldova, după cele din noiembrie 2022, când a susținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău, și iunie 2023, când a participat la Summitul Comunității Politice Europene, găzduit pentru prima dată de Republica Moldova.