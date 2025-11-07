PARLAMENTUL EUROPEAN
“Moldova este Europa”: Roberta Metsola a deschis Biroul Parlamentului European la Chișinău și a deschis prima ședință a noului Parlament, vorbind în română
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a efectuat vineri o vizită oficială în Republica Moldova, unde a participat la prima ședință a noului legislativ de la Chișinău și a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European de la Chișinău, vizita marcând un moment simbolic al relațiilor UE–Moldova, într-un context geopolitic tensionat și într-o etapă crucială a procesului de extindere europeană.
În discursul rostit în plenul Parlamentului Republicii Moldova, parțial în limba română, Roberta Metsola a salutat parcursul european al țării și a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene.
„Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului Republicii Moldova, dragi europeni… Moldova este în Europa”, a spus Metsola, în limba română, reluând mesajul transmis la prima sa vizită la Chișinău în 2022.
Europa este Moldova! Moldova este Europa! 🇪🇺🇲🇩
We will continue writing history, together, as one European family.@Parliament_RM @Europarl_EN @EUinMoldova @RobertaMetsola https://t.co/x28ReQUkEm
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Președinta Parlamentului European a felicitat autoritățile moldovene pentru progresele înregistrate în procesul de integrare europeană. „Progresul dumneavoastră este deja unul remarcabil. De asemenea, acest pachet de extindere, publicat acum trei zile, a confirmat încă o dată acest lucru. Ați completat cu succes procesul de screening”, a subliniat Metsola.
Ea a elogiat curajul și determinarea poporului moldovean în fața provocărilor regionale.
„Ați demonstrat ce înseamnă să alegi libertatea. Ați demonstrat ce înseamnă să fii rezilient. Ați ales Europa împotriva coeziunii, ați demonstrat că, chiar în momentul în care presiunea este foarte puternică, o națiune poate rămâne fermă pe pozițiile sale”, a declarat oficiala europeană, adăugând că această alegere „a venit cu costuri foarte înalte” și că „situația rămâne în continuare fragilă”. „Însă alegând Europa, ați ales solidaritatea”, a mai spus Metsola.
În fața deputaților de la Chișinău, președinta Parlamentului European a afirmat că „viitorul Moldovei este unul european” și a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită „să deschidă negocierile de aderare până la sfârșitul anului”. „Uniunea Europeană are nevoie de Moldova în aceeași măsură în care Moldova are nevoie de Uniunea Europeană. Extinderea este cel mai puternic instrument geopolitic al nostru”, a declarat Roberta Metsola.
Tot în cadrul vizitei sale, Metsola a inaugurat oficial Biroul Parlamentului European la Chișinău – primul de acest fel în Republica Moldova. Evenimentul marchează o etapă istorică în relațiile dintre Uniunea Europeană și partenerii săi din est, fiind o expresie concretă a angajamentului Europei față de această regiune.
„Parlamentul European stă ferm alături de Moldova și de toți prietenii noștri din Parteneriatul Estic. Astăzi deschidem acest birou în Chișinău ca o expresie concretă a credinței noastre în viitorul Moldovei în cadrul familiei europene”, a declarat Metsola la ceremonia de inaugurare.
The @Europarl_EN office in Moldova is officially open 🇪🇺🇲🇩
Proud to inaugurate it today in Chișinău with @Parliament_RM Speaker @Igor_Grosu_md.
This is a clear sign of our commitment to Moldova’s path to EU membership.
Let’s make it happen. pic.twitter.com/VLOLEWG3nN
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Deschiderea biroului Parlamentului European în Republica Moldova are loc într-un moment marcat de tensiuni geopolitice și de o nouă dinamică în procesul de extindere a Uniunii Europene. Inițiativa trimite un semnal politic puternic, demonstrând solidaritatea, parteneriatul și sprijinul UE pentru autorități, societatea civilă și cetățenii din întreaga regiune a Parteneriatului Estic.
Biroul din Chișinău va promova pozițiile și activitățile Parlamentului European, va susține democrația și reformele instituționale din regiune și va facilita pregătirea și urmărirea vizitelor oficiale ale eurodeputaților. De asemenea, va consolida cooperarea cu ceilalți actori europeni, cu organizațiile internaționale și cu societatea civilă, contribuind la apropierea concretă dintre Uniunea Europeană și vecinii săi estici.
Într-un raport adoptat în iunie 2025, Parlamentul European a recunoscut că relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a intrat într-o nouă fază, caracterizată printr-o cooperare sporită și prin eforturi constante ale autorităților de la Chișinău de a alinia legislația națională la acquis-ul comunitar.
Pe parcursul vizitei sale la Chișinău, Roberta Metsola a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Alexandru Munteanu. În programul oficial al vizitei s-au mai aflat o conferință de presă comună cu șefa statului și o întâlnire cu tinerii de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” din capitală.
The momentum is building.
The time has come for Moldova to launch accession negotiations and move closer to the European family.
President @sandumaiamd, you can count on @Europarl_EN to stand with Moldova until this dream becomes a reality 🇪🇺🇲🇩 https://t.co/LPNPRmRJL7
— Roberta Metsola (@EP_President) November 7, 2025
Aceasta este a treia vizită a Robertei Metsola în Republica Moldova, după cele din noiembrie 2022, când a susținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău, și iunie 2023, când a participat la Summitul Comunității Politice Europene, găzduit pentru prima dată de Republica Moldova.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Fondurile de coeziune și pentru agricultură, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al UE, subliniază Dan Motreanu
Fondurile de coeziune și cele destinate agriculturii, esențiale pentru dezvoltarea României, trebuie să rămână separate în viitorul buget al Uniunii Europene, a transmis joi eurodeputatul Dan Motreanu.
„Am discutat cu comisarul european pentru Buget, Piotr Serafin, în comisia de specialitate a Parlamentului European. I-am transmis un mesaj clar: fermierii și comunitățile locale nu pot concura pentru același buget, deoarece au misiuni distincte”, a scris deputatul european, pe Facebook.
Eurodeputatul a atras atenția că, din păcate, comisarul european nu a oferit răspunsuri clare la întrebările adresate cu privire la așa-numitele „planuri naționale și regionale de parteneriat” propuse de Comisie. Dan Motreanu a avertizat că, prin aceste planuri, deciziile privind alocarea fondurilor ar urma să fie transferate de la nivel european către guvernele naționale, fără garanții că resursele vor fi distribuite echitabil între regiuni.
„Totodată, Pilonul II al Politicii Agricole Comune – dedicat dezvoltării rurale – ar urma să dispară ca instrument independent, fiind integrat sub umbrela acestor planuri naționale, alături de fondurile de coeziune”, a adăugat acesta.
Deși comisarul european pentru Buget, Piotr Serafin, a afirmat că Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună (PAC) vor fi „păstrate”, eurodeputatul a subliniat că, în prezent, nu există angajamente ferme privind nivelul bugetelor și modul concret de implementare a acestora.
„Fondurile europene pentru dezvoltare regională și agricultură nu sunt simple instrumente financiare, ci pilonii solidarității și ai coeziunii europene. PPE cere ca Politica Agricolă Comună și Politica de Coeziune să aibă bugete distincte, clare și predictibile, adaptate nevoilor fiecărei regiuni și fiecărui sector”, a detaliat Motreanu.
Acesta a subliniat că dezvoltarea rurală trebuie să rămână o prioritate europeană, garantată printr-un pilon distinct al Politicii Agricole Comune, pentru a asigura șanse reale de modernizare tuturor regiunilor – mari sau mici, bogate sau mai puțin dezvoltate.
„Piotr Serafin a spus că va analiza posibile modificări legislative, însă nu a confirmat dacă Executivul European este pregătit să modifice efectiv propunerea de buget. La Bruxelles se discută despre o nouă variantă de propunere, pe care Comisia ar putea să o prezinte înaintea mini-sesiunii plenare din 12–13 noiembrie”, a mai precizat Dan Motreanu.
În final, el a transmis că poziția PPE rămâne fermă: „nu putem aproba planurile naționale fără garanții clare pentru PAC, dezvoltare rurală, politica de coeziune, predictibilitatea finanțărilor și rolul regiunilor și al Parlamentului European în deciziile bugetului UE”.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină măsurile Comisiei Europene de reînnoire a generațiilor în agricultură: Va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a analizat a analizat alături de comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, strategia privind reînnoirea generațiilor în agricultură, a anunțat eurodeputatul Dan Motreanu.
„Am discutat cu comisarul european pentru Agricultură, Cristophe Hansen, despre cum să sprijinim tinerii fermieri și să simplificăm regulile UE, astfel încât să asigurăm viitorul alimentar, agricol și rural al Europei. În ședința Comisiei pentru agricultură, am analizat strategia privind reînnoirea generațiilor în agricultură. Susțin propunerea prezentată de Comisia Europeană, fiind vorba un obiectiv extrem de important pentru România, pentru care am pledat în ultimii ani în Parlamentul European”, a dezvăluit europarlamentarul.
Doar 12 % dintre fermierii din UE au sub 40 de ani, iar în România procentul este de doar 10,4%.
Obiectivul Comisiei Europene este dublarea ponderii tinerilor fermieri până în 2040.
„Comisia va recomanda țărilor UE să aloce minimum 6% din cheltuielile lor agricole în măsuri de promovare a reînnoirii generațiilor, având posibilitatea de a mobiliza resurse suplimentare”, a mai spus Dan Motreanu.
Potrivit acestuia, „Comisia va propune un pachet privind întreprinderile nou-înființate, prin care va fi sprijinită atragerea tinerilor în agricultură, prin măsuri precum oferirea unei sume forfetare de până la 300.000 de euro pentru instalare”.
De asemenea, „va exista o mai bună direcționare a fondurilor în favoarea tinerilor fermieri” și „vor fi dezvoltate scheme de garantare sau subvenții la dobândă pentru a facilita accesul la finanțare, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții”, mai spus eurodeputatul.
„Realizarea unui Observator funciar european va facilita accesul fermierilor la terenurile disponibile, va sprijini succesiunea fermelor, va preveni speculațiile cu terenuri. Vor fi promovate condiții mai bune de viață în zonele rurale, sprijinind dezvoltarea locală și implicarea tinerilor și a femeilor”, continuă Dan Motreanu.
Europarlamentarul anunță „negocieri dificile” între Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la simplificarea Politicii Agricole Comune.
„În calitate de responsabil al grupului PPE pe acest dosar, am privind obținut aprobarea Parlamentului European pentru o serie de amendamente astfel încât agricultorii să beneficieze de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor. La nivelul Consiliului există însă tendința de a accepta doar unele dintre amendamente, în timp ce restul ar urma să fie discutate în cadrul altor acte normative”, a conchis Dan Motreanu.
CONSILIUL UE
Parlamentul European și Consiliul pledează pentru direcționarea fondurilor europene către apărare prin modificarea programelor UE existente
Ca parte a planului ReArm Europe, Parlamentul European și Consiliul UE, au convenit în mod formal miercuri seară, noi măsuri care vizează consolidarea bazei tehnologice și industriale de apărare a Europei prin direcționarea fondurilor UE către apărare și securitate, informează un comunicat oficial al Legislativului European.
Astfel, va crește finanțarea pentru investițiile legate de apărare prin modificarea programelor UE existente – Platforma pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP), Orizont Europa, Fondul european de apărare (EDF), programul Europa digitală (DEP) și Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF) – pentru a canaliza fondurile UE către apărare.
În timpul negocierilor, deputații europeni au pledat pentru ca domeniul de aplicare al măsurilor să includă reziliența, cum ar fi protecția infrastructurilor critice, răspunsul la dezastre și integritatea alegerilor. Aceștia au insistat ca schema să îmbunătățească și reziliența împotriva amenințărilor cibernetice la adresa infrastructurilor digitale critice.
Deputații europeni au pledat, de asemenea, pentru ca legislația să permită un sprijin mai mare pentru industria de apărare a Ucrainei și au asigurat participarea țării la Fondul european de apărare.
Programul Orizont Europa va sprijini aplicațiile civile cu potențiale aplicații militare (cu dublă utilizare), promovând în același timp utilizarea aplicațiilor civile. Acest lucru se va face în cadrul unei derogări specifice prevăzute în cadrul financiar multianual (CFM) și nu aduce atingere rezultatului negocierilor viitoare privind următorul CFM.
„Tehnologiile de apărare” vor fi adăugate ca al patrulea sector strategic în cadrul Platformei pentru tehnologii strategice pentru Europa (STEP). Sprijinul ar trebui extins la IMM-urile nefinanțabile, inclusiv la start-up-uri și întreprinderile mici și mijlocii.
Legislația va permite, de asemenea, finanțarea de către UE a infrastructurii de transport cu dublă utilizare în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF), inclusiv coridoarele de mobilitate militară, în cazul cărora Comisia va putea stabili condiții referitoare la țara de origine a echipamentelor, bunurilor, aprovizionărilor sau serviciilor care urmează să fie utilizate.
„Prin acest acord, Parlamentul și Consiliul și-au îndeplinit sarcina. Acum este rândul statelor membre și al Comisiei să acționeze – instrumentele sunt pe masă, iar oportunitățile pot fi valorificate”, a declarat deputatul european Rihard Kols (ECR, Letonia).
„Acest mini-omnibus este mai mult decât o soluție legislativă – este un semnal clar că UE începe în sfârșit să trateze investițiile în domeniul apărării cu seriozitatea pe care o impun vremurile. Rezultatul reflectă în mare măsură ceea ce a susținut Parlamentul și creează un precedent. Ne așteptăm să continuăm pe această linie în viitor, cu propuneri mai îndrăznețe și mai ample data viitoare. Parlamentul a demonstrat că este pregătit. Vom profita de acest impuls”, a adăugat el.
Acordul informal va trebui să fie aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu pentru a deveni lege. Comisia pentru industrie, cercetare și energie va vota textul pe 20 noiembrie, înainte ca acesta să fie prezentat întregii Camere înainte de sfârșitul anului.
Propunerea Comisiei Europene, prezentată la 22 aprilie 2025, vizează stimularea investițiilor în domeniul apărării în cadrul bugetului UE, ca parte a planului „ReArm Europe”. Ca răspuns la amenințările geopolitice în creștere, textul urmărește să consolideze baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB) cu fonduri provenite din bugetele existente. Acesta urmează Cărții albe comune privind pregătirea europeană în domeniul apărării pentru 2030, care vizează consolidarea autonomiei strategice și a competitivității UE în domeniul apărării.
