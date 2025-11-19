Moldova Security Forum: Integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate, afirmă ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi

Corespondență din Chișinău

Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali, a afirmat, marți, ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.

Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova a participat la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, în cadrul panelului „Reziliență sub presiune: Forță și solidaritate pentru Republica Moldova și regiunea Mării Negre”. La sesiune au mai luat parte secretarul de stat pentru afaceri strategice în MAE al României, Ana Tinca, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Michaela Guerard Šimák, consilierul pentru politică externă al prim-ministrului Lituaniei, Kęstutis Kudzmanas, directorul și reprezentantul special al Ministerului de Externe al Germaniei pentru Europa de Est, Niklas Wagner, și directorul pentru informații externe și afaceri cibernetice din cadrul Ministerului Apărării din Suedia, Lisa Gustafsson.

În intervenția sa, ministrul Mihai Popșoi a evidențiat eforturile Republicii Moldova de a-și consolida securitatea în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și progresele realizate în ultimii ani în plan strategic și instituțional.

„Republica Moldova a devenit ținta unui război hibrid fără precedent, care combină atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și tentative constante de a submina drumul nostru european. Totuși, am demonstrat că solidaritatea partenerilor și unitatea societății pot transforma vulnerabilitatea în forță. Astăzi, Moldova este mai rezilientă, iar integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.

Șeful diplomației moldovenești a subliniat că, în ultimii trei ani, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de adaptare și și-a câștigat credibilitate ca partener internațional. Țara noastră a adoptat principalele documente în domeniul securității – Strategia Națională de Securitate, Strategia Națională de Apărare și Strategia Militară Națională – și a avansat în elaborarea strategiilor sectoriale în domeniul securității informaționale și cibernetice.

Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a menționat că Republica Moldova este prima țară care a semnat Parteneriatul în domeniul securității și apărării cu Uniunea Europeană. Alinierea la standardele europene și participarea la inițiativele UE în domeniul securității și apărării sporesc capacitatea țării de a răspunde eficient provocărilor regionale. Totodată, evaluările recente ale Comisiei Europene confirmă progresele rapide ale Republicii Moldova în parcursul european și în întărirea capacității de reacție la amenințările hibride.

În încheiere, ministrul Mihai Popșoi a subliniat angajamentul Republicii Moldova de a consolida parteneriatul cu NATO, de a valorifica avantajele acestei cooperări și de a contribui activ la asigurarea securității internaționale. Oficialul a subliniat că unitatea internă, cooperarea cu partenerii externi și combaterea dezinformării rămân elemente esențiale pentru întărirea rezilienței naționale și promovarea valorilor democratice.

Moldova Security Forum 2025 este organizat de Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Evenimentul reunește oficiali guvernamentali, diplomați, reprezentanți ai instituțiilor UE și NATO, experți, precum și reprezentanți ai societății civile, pentru a aborda complexitatea tot mai mare a amenințărilor hibride care vizează reziliența democratică, procesele electorale și parcursul european al Republicii Moldova.

CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.