Moldova Security Forum reunește la Chișinău 700+ de participanți din 20 de țări: Consolidarea rezilienței democratice și a securității, tema ediției a treia

Peste 700 de persoane s-au înregistrat la Moldova Security Forum, ediția anului 2026, iar peste 90 de experți din 20 de țări vor contribui la discuțiile despre securitate. Cea de-a treia ediție va avea loc pe 8 și 9 octombrie, la Palatul Republicii din Chișinău și este organizată de peste 20 de organizații și instituții, fiind cel mai mare event de securitate desfășurat cu sprijinul societății civile, instituțiilor publice, mediului de afaceri și al partenerilor de dezvoltare.

Moldova Security Forum 2026 a ajuns la un număr record de 700 de participanți înregistrați, în creștere de la 500 de participanți din anul trecut, anunță Comitetul organizatoric. Forumul va reuni oficiali, diplomați, experți, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, ai companiilor și ai presei. Peste 90 de experți din 20 de țări vor contribui la discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre.

Tema ediției este „Consolidarea rezilienței democratice și a securității prin viziune strategică și cooperare multilaterală”. În termeni simpli, discuțiile vor urmări cum putem păstra instituții funcționale, servicii publice sigure și încrederea oamenilor atunci când societatea se confruntă cu război în vecinătate, dezinformare, atacuri cibernetice, presiuni energetice sau alte crize.

Programul se desfășoară în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al amenințărilor care afectează întreaga regiune. Experiența Republicii Moldova în protejarea proceselor democratice și în cooperarea cu partenerii europeni și transatlantici va fi un punct central al dezbaterilor.

Prima zi va începe cu un discurs al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, urmat de o discuție moderată de Alec Russell, de la Financial Times. Agenda include intervenții ale viceprim-ministrului Mihai Popșoi, ministrului apărării Anatolie Nosatîi și președintelui Parlamentului Igor Grosu, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene, NATO și ai comunității internaționale de experți.

Pe 8 octombrie, discuțiile vor aborda parteneriatele Republicii Moldova, cooperarea în apărare, viitorul securității europene și investițiile în apărare. Pe 9 octombrie, agenda va continua cu pregătirea pentru crize, protejarea instituțiilor împotriva amenințărilor, noile tehnologii, reconstrucția Ucrainei și consolidarea încrederii publice. Programul include sesiuni publice și sesiuni închise pentru comunitatea de experți.

În ajunul Forumului, pe 7 octombrie, ArtCor, str. 31 august 1989 nr. 137, va găzdui trei evenimente conexe: Road to Schuman Forum despre protejarea infrastructurii critice, între 09:00 și 14:00; prezentarea unui sondaj privind percepțiile publice despre securitate și apărare, între 14:00 și 16:00; și lansarea volumului „Black Swans in the Black Sea”, între 16:00 și 17:30. Aceste evenimente au condiții de participare și înregistrare separate, despre care vom comunica suplimentar.

Sesiunile publice ale Forumului vor putea fi urmărite pe canalul oficial de YouTube, cu transmisiuni în limbile engleză și în limba română.

Moldova Security Forum 2026 este organizat de Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova, cu sprijinul instituțional al Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării al Republicii Moldova și al 20 de organizații partenere din Europa și SUA.

Partenerii media ai evenimentului sunt Teleradio-Moldova, TVR Moldova, NewsMaker.md, CaleaEuropeană.ro și VT Moldova News.