Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, cu prilejul participării la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, context în care a evidențiat susținerea Bucureștiului pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Evenimentul, deschis de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reunit lideri politici, experți și reprezentanți ai mediului diplomatic pentru a analiza evoluțiile recente în plan regional, cu accent pe implicațiile alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 și provocările de securitate generate de amenințările hibride.
În intervenția rostită în cadrul panelului „Resilience under Pressure. Strength and Solidarity for Moldova and beyond”, secretarul de stat Ana Tinca a subliniat nevoia consolidării permanente a instituțiilor democratice, prin eforturi interne care să implice întreaga societate, dar și prin cooperare externă, având în vedere rolul esențial al schimbului de bune practici și lecții învățate în îmbunătățirea răspunsului la atacurile hibride. S-a referit la expertiza valoroasă a Chișinăului în acest domeniu și la reziliența demonstrată de instituții și societate în ansamblul său la alegerile parlamentare din septembrie, în pofida unei campanii intense care avea ca obiectiv destabilizarea Republicii Moldova.
Pe parcursul vizitei, secretarul de stat a avut întrevederi bilaterale cu oficiali ai Republicii Moldova, în cadrul cărora au fost abordate teme de interes strategic pentru ambele părți. Astfel, cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, au fost discutate oportunitățile de aprofundare a Parteneriatului Strategic România–Republica Moldova și prioritățile de acțiune comună pentru perioada următoare.
În dialogul cu consilierul prezidențial pentru securitate națională și apărare, Stanislav Secrieru, au fost analizate evoluțiile la nivel regional și modalitățile de sprijin pentru Republica Moldova în domeniul securității și apărării, inclusiv prin valorificarea instrumentelor UE precum Facilitatea Europeană pentru Pace, respectiv prin consolidarea cooperării în cadrul Parteneriatului UE–Republica Moldova pentru securitate și apărare.
Întrevederea cu viceprim-ministrul Valeriu Chiveri s-a concentrat asupra priorităților noului Guvern de la Chișinău legate de procesul de reintegrare a regiunii transnistrene.
În cadrul întâlnirii cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, au fost discutate progresele substanțiale înregistrate de Republica Moldova în privința reformelor și a integrării europene. Au fost, de asemenea, analizate opțiunile pentru avansarea procesului de aderare la UE și posibilitățile de sprijin din partea României.
Totodată, marți, 18 noiembrie 2025, a avut loc la Chișinău prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului trilateral România-Republica Moldova- Ucraina, la nivel de adjunct al ministrului afacerilor externe. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării în domenii de interes comun precum infrastructura, transporturile, comerțul, investițiile și securitatea cibernetică. Au fost salutate progresele înregistrate în materie de dezvoltare a conectivității, precum inaugurarea rutei feroviare București–Kiev via Republica Moldova (la 10 octombrie 2025). De asemenea, a fost evidențiat rolul strategic al acestui format trilateral pentru stabilitatea și reziliența regională.
În cadrul vizitei la Chișinău, oficialul român a avut o întrevedere cu Oleksandr Mishchenko, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, cu prilejul căreia au fost trecute în revistă stadiul și perspectivele cooperării bilaterale în diverse domenii. Secretarul de stat român a reiterat condamnarea fermă a agresiunii ruse și angajamentul României de a continua sprijinul pentru eforturile de autoapărare ale Ucrainei. În același timp, a reluat solicitarea României ca Ucraina să își respecte angajamentele asumate, inclusiv la cel mai înalt nivel, privind protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, în special în ce privește accesul la educație în limba maternă. A fost reiterată așteptarea ca măsurile adoptate în cadrul procesului de reformă educațională în Ucraina să nu afecteze negativ păstrarea și protejarea identității naționale a acestor persoane. S-a convenit continuarea dialogului la nivel de experți pe această temă pentru identificarea celor mai bune soluții, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Ucrainei și cu standardele internaționale în materie.
Membri ai Congresului SUA, reuniți la reședința ambasadorului României la Washington la o cină privind securitatea est-europeană, cu participarea ambasadorilor R. Moldova și Ucrainei
Ambasada României la Washington, DC, a organizat miercuri, la reședința ambasadorului, o cină pe tema evoluției rolului Statelor Unite în peisajul de securitate și economic al Europei de Est, cu participarea unor reprezentanți ai Congresului SUA, ai administrației americane, ai comunității diplomatice și ai mediului de experți, informează joi ambasada României în SUA într-un comunicat de presă.
Schimbul de opinii a beneficiat de prezența noilor ambasadori ai Republicii Moldova și Ucrainei la Washington, Vladislav Kulminski, respectiv Olga Stefanișîna.
Printre membrii Congresului SUA care au avut intervenții s-au numărat Joe Wilson, copreședinte al Comisiei Helsinki și al grupului de prietenie pentru Ucraina din Camera Reprezentanților, Mike Turner și Tom Suozzi, copreședinți ai grupului de prietenie pentru România, Deborah Ross, copreședintă a grupului de prietenie pentru Republica Moldova, și William Keating, vicepreședinte al Subcomisiei pentru Europa din cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe.
Asistentul secretarului pentru energie, William Tommy Joyce, și directoarea adjunctă din cadrul Oficiului Reprezentantului pentru Comerț al SUA, Silvia Savich, precum și reprezentanți ai unor prestigioase think-tank-uri americane (Atlantic Council, CSIS, CEPA, America First Policy Institute, McCain Institute, Foundation for Defense and Democracies, Carnegie, Vandenberg Coalition, ISW) au contribuit la discuții.
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a subliniat că România va continua să fie alături de Republica Moldova și Ucraina prin sprijin politic și diplomatic, precum și prin asistență multidimensională. ‘Susținem cu tărie obiectivele strategice ale celor două țări pentru integrarea europeană, dezvoltarea economică și securitatea energetică’ a declarat Muraru, exprimându-și încrederea că cele două țări vor continua să beneficieze de o coordonare transatlantică puternică.
Membrii Congresului prezenți la discuție au subliniat importanța României ca partener de încredere al Statelor Unite în Europa de Est și la Marea Neagră, au abordat multiplele crize generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei – în domeniile securității, energiei și cel umanitar – în căutarea celor mai adecvate modalități de susținere viitoare din partea SUA pentru Republica Moldova și Ucraina.
Moldova Security Forum: Integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate, afirmă ministrul moldovean de externe Mihai Popșoi
Corespondență din Chișinău
Forțele externe încearcă să folosească libertățile democratice pentru a slăbi coeziunea societății din Republica Moldova, însă autoritățile au protejat procesele democratice și libertățile cetățenilor cu sprijinul partenerilor internaționali, a afirmat, marți, ministrul de externe de la Chișinău, Mihai Popșoi.
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova a participat la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, în cadrul panelului „Reziliență sub presiune: Forță și solidaritate pentru Republica Moldova și regiunea Mării Negre”. La sesiune au mai luat parte secretarul de stat pentru afaceri strategice în MAE al României, Ana Tinca, vice-ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Olexandr Mischenko, șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Michaela Guerard Šimák, consilierul pentru politică externă al prim-ministrului Lituaniei, Kęstutis Kudzmanas, directorul și reprezentantul special al Ministerului de Externe al Germaniei pentru Europa de Est, Niklas Wagner, și directorul pentru informații externe și afaceri cibernetice din cadrul Ministerului Apărării din Suedia, Lisa Gustafsson.
În intervenția sa, ministrul Mihai Popșoi a evidențiat eforturile Republicii Moldova de a-și consolida securitatea în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și progresele realizate în ultimii ani în plan strategic și instituțional.
„Republica Moldova a devenit ținta unui război hibrid fără precedent, care combină atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și tentative constante de a submina drumul nostru european. Totuși, am demonstrat că solidaritatea partenerilor și unitatea societății pot transforma vulnerabilitatea în forță. Astăzi, Moldova este mai rezilientă, iar integrarea europeană rămâne un pilon central al strategiei noastre de securitate”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.
Șeful diplomației moldovenești a subliniat că, în ultimii trei ani, Republica Moldova și-a consolidat capacitatea de adaptare și și-a câștigat credibilitate ca partener internațional. Țara noastră a adoptat principalele documente în domeniul securității – Strategia Națională de Securitate, Strategia Națională de Apărare și Strategia Militară Națională – și a avansat în elaborarea strategiilor sectoriale în domeniul securității informaționale și cibernetice.
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi a menționat că Republica Moldova este prima țară care a semnat Parteneriatul în domeniul securității și apărării cu Uniunea Europeană. Alinierea la standardele europene și participarea la inițiativele UE în domeniul securității și apărării sporesc capacitatea țării de a răspunde eficient provocărilor regionale. Totodată, evaluările recente ale Comisiei Europene confirmă progresele rapide ale Republicii Moldova în parcursul european și în întărirea capacității de reacție la amenințările hibride.
În încheiere, ministrul Mihai Popșoi a subliniat angajamentul Republicii Moldova de a consolida parteneriatul cu NATO, de a valorifica avantajele acestei cooperări și de a contribui activ la asigurarea securității internaționale. Oficialul a subliniat că unitatea internă, cooperarea cu partenerii externi și combaterea dezinformării rămân elemente esențiale pentru întărirea rezilienței naționale și promovarea valorilor democratice.
Moldova Security Forum 2025 este organizat de Reprezentanța Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Evenimentul reunește oficiali guvernamentali, diplomați, reprezentanți ai instituțiilor UE și NATO, experți, precum și reprezentanți ai societății civile, pentru a aborda complexitatea tot mai mare a amenințărilor hibride care vizează reziliența democratică, procesele electorale și parcursul european al Republicii Moldova.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
Moldova Security Forum: Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară, afirmă secretarul general adjunct al NATO
Corespondență din Chișinău
În parteneriatul de peste 30 de ani pe care îl are cu Republica Moldova, NATO a respectat “pe deplin neutralitatea constituțională și independența politică” a țării, a transmis, marți, secretarul general adjunct al NATO, Radmila Shekerinska.
Oficialul aliat a adresat un mesaj video în deschiderea celei de-a doua ediții a Moldova Security Forum, subliniind angajamentul organizației euro-atlantice pentru stabilitatea Republicii Moldova și integrarea sa europeană.
„Republica Moldova are dreptul de a-și decide propriul viitor, fără interferențe din afară. NATO susține integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. Noi, de asemenea, susținem calea dumneavoastră în ceea ce privește integrarea în UE. Ne dorim ca toți cetățenii dvs. să aibă parte de un viitor prosper și pe care îl merită”, a declarat Shekerinska.
Secretarul general adjunct al NATO a subliniat că relația cu Chișinăul este una de durată și construită pe respectul pentru neutralitatea constituțională a statului.
„Parteneriatul NATO cu Republica Moldova a durat mai mult de 30 de ani. Pe parcursul acestei perioade, noi am respectat pe deplin neutralitatea dumneavoastră constituțională și independența politică”, a adăugat ea.
Oficialul a precizat că, în ultimii ani, cooperarea practică s-a intensificat, în special datorită noului pachet de apărare prin care Alianța sprijină consolidarea rezilienței naționale în fața dezinformării și amenințărilor cibernetice:
„Dialogul nostru cu operarea practică a sporit semnificativ prin faptul că venim cu un pachet de apărare, prin care NATO și aliații săi își oferă suportul Republicii Moldova pentru a consolida reziliența contra dezinformării și amenințărilor cibernetice”, a mai spus secretarul general adjunct al NATO.
Shekerinska a reiterat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de situația regională și de agresiunea rusă împotriva Ucrainei.
„NATO și Republica Moldova împreună fac fața agresiunii rusești peste frontieră, în Ucraina. Avem un obiectiv comun de pace și stabilitate. Și noi, de asemenea, avem provocări similare”, a continuat ea.
Ea a transmis mulțumiri pentru contribuțiile Chișinăului la operațiunile internaționale ale Alianței:
„Vreau să aduc mulțumiri Republicii Moldova pentru contribuția de valoare pentru securitatea internațională, inclusiv contribuția pentru misiunea NATO care este realizată în Kosovo”, a conchis oficialul aliat.
La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.
La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.

Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.
Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.
CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.
