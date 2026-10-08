Moldova Security Forum: SUA reafirmă sprijinul “abundent de clar” pentru suveranitatea și democrația Republicii Moldova

Corespondență din Chișinău

Statele Unite sprijină fără echivoc democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv spațiul său aerian, a declarat Joseph Mark Burkhalter, noul ambasador al SUA la Chișinău, într-un discurs susținut la Moldova Security Forum, informează organizatorii într-un comunicat.

Oficialul american a subliniat că, în fața provocărilor, SUA „aleargă spre prietenii săi”, reafirmând angajamentul Washingtonului față de securitatea și stabilitatea țării.

Ambasadorul a catalogat amenințările cu care se confruntă Moldova – de la drone neautorizate și atacuri cibernetice la interferențe electorale – ca fiind „inacceptabile” pentru orice națiune suverană, inclusiv pentru Statele Unite.

„Permiteți-mi să fiu abundent de clar în numele Statelor Unite: sprijinim democrația, independența și suveranitatea teritorială a Moldovei”, a afirmat diplomatul, precizând că suveranitatea se extinde și asupra spațiului aerian, o problemă sensibilă pentru Chișinău în contextul războiului din Ucraina.

Discursul a evidențiat sprijinul consistent oferit de SUA de la obținerea independenței Moldovei, menționând „miliarde de dolari” investiți în domenii cheie precum consolidarea instituțiilor de apărare, securitate cibernetică, securitate energetică, inclusiv recentul proiect „Trump Liberty Line” pentru a sprijini independența energetică, securitatea frontierelor, protecția infrastructurii critice.

Ambasadorul a transmis, de asemenea, un mesaj din partea președintelui american, subliniind dorința acestuia de a vedea încheierea războiului din Ucraina și menționând eforturile „concertate și vizibile” ale trimișilor speciali pentru a ajunge la o soluție pașnică.

A fost menționată și implicarea Primei Doamne, Melania Trump, în proiecte umanitare dedicate copiilor afectați de război.

Un punct important al discursului a fost numirea unui ambasador politic la Chișinău pentru prima dată în istoria relațiilor bilaterale, un gest interpretat ca un semnal puternic al importanței strategice pe care administrația de la Washington o acordă Moldovei. „SUA nu a uitat Moldova”, a insistat ambasadorul, lăudând activitatea predecesorului său și subliniind că parteneriatul este mai puternic ca niciodată.

Acesta a încheiat prin a îndemna la continuarea colaborării pentru a se asigura că „adversarii nu vor deveni și mai agresivi”, adăugând criptic: „Știm cine sunt ei, ei știu cine sunt și, mai bine, ei știu că noi știm cine sunt”.

Peste 700 de persoane participă la Moldova Security Forum, ediția anului 2026, iar peste 90 de experți din 20 de țări contribuie la discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, a Europei și a regiunii Mării Negre. Cea de-a treia ediție are loc pe 8 și 9 octombrie, la Palatul Republicii din Chișinău.

Tema ediției este „Consolidarea rezilienței democratice și a securității prin viziune strategică și cooperare multilaterală”. În termeni simpli, discuțiile vor urmări cum putem păstra instituții funcționale, servicii publice sigure și încrederea oamenilor atunci când societatea se confruntă cu război în vecinătate, dezinformare, atacuri cibernetice, presiuni energetice sau alte crize. Forumul se desfășoară în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al amenințărilor care afectează întreaga regiune. Experiența Republicii Moldova în protejarea proceselor democratice și în cooperarea cu partenerii europeni și transatlantici va fi un punct central al dezbaterilor.

Un sondaj publicat în avanpremiera Moldova Security Forum arată că 80% dintre cetățenii moldoveni sunt de părere că țara lor nu este pregătită să facă față unei agresiuni externe. Mai mult, doar 18,3% dintre cetățeni consideră că aderarea la UE este cea mai eficientă modalitate de asigurare a securității țării, peste cooperarea cu Rusia (13,3%) iar 8% prin unirea cu România, stat membru UE și NATO. Neutralitatea rămâne opțiunea preferată – 45,2%. Structura preferințelor este influențată și de linia lingvistică, cu 75% dintre respondenți fiind vorbitori de română și 25% de rusă. Corupția sărăcia și războiul Rusiei în Ucraina domină topul riscurilor percepute de cetățeni la adresa securității Republicii Moldova.

CaleaEuropeană.ro este partener media al Moldova Security Forum încă de la prima ediție, iar sesiunea de conversații care închide prima zi de dezbateri este moderată de Robert Lupițu, redactorul-șef al publicației.

Moldova Security Forum 2026 este organizat de Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova, cu sprijinul instituțional al Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Apărării al Republicii Moldova și al 20 de organizații partenere din Europa și SUA.