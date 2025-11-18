Moldova Security Forum: Vom elabora un plan național de reziliență, anunță Maia Sandu, evocând lecțiile învățate din ingerințele electorale ale Rusiei

Corespondență din Chișinău

Republica Moldova va elabora un Plan național de reziliență pentru ca instituțiile statului să-și consolideze capacitățile în lupta împotriva atacurilor hibride, a anunțat marți președinta Maia Sandu.

Experiența Republicii Moldova în contracararea atacurilor hibride la adresa suveranității și democrației a fost în centrul discuției dintre președinta Republicii Maia Sandu și Tim Judah, corespondent special al revistei The Economist, în cadrul Moldova Security Forum, informează președinția de la Chișinău într-un comunicat.

Aflat la cea de-a doua ediție, forumul se poziționează ca un eveniment de referință în domeniul securității naționale și regionale, abordând provocările tot mai complexe generate de amenințările hibride.

Șefa statului a subliniat că recentele procese electorale au oferit lecții esențiale privind consolidarea rezilienței democratice, combaterea manipulării informaționale și prevenirea tentativelor de interferență externă – inclusiv a fluxurilor de bani ilegali proveniți din Federația Rusă, direcționați pentru a influența procesele democratice.

„Instituțiile statului au învățat lecțiile interferențelor din 2024 și, încă din ianuarie 2025, au început să se pregătească și să acționeze coordonat, reușind să reducă semnificativ impactul ingerințelor străine”, a declarat președinta Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a subliniat, de asemenea, că lecțiile învățate din cele trei scrutine din ultimii doi ani vor sta la baza unui plan de reziliență menit să consolideze capacitatea instituțiilor de a preveni și contracara viitoarele ingerințe, astfel încât Moldova să-și consolideze democrația și dezvoltarea, dar și rolul de partener de securitate de încredere pentru Uniunea Europeană și Ucraina.

„Noi facem planuri de reziliență, din experiențele pe care le-am avut în ultimii ani la alegeri și vom adopta acest Plan național de reziliență, care acoperă toți pilonii, începând cu dezinformarea, securitatea cibernetică, justiția, anticorupția. Noi, învățând din această experiență, vom lucra la aceste subiecte. De asemenea, vom solicita ajutorul partenerilor noștri pentru implementarea acestui plan”, a declarat Maia Sandu.

La Chișinău este organizată marți și miercuri cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum.

Forumul, organizat de societatea civilă în parteneriat cu instituțiile statului și partenerii internaționali, reunește aproximativ 300 de participanți: oficiali de rang înalt, reprezentanți guvernamentali, experți în securitate, diplomați și membri ai organizațiilor internaționale.

Ediția din acest an pune în discuție teme esențiale pentru securitatea regională și europeană, precum consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride, apărarea democrației și contracararea manipulării informaționale în alegeri, riscurile hibride din regiunea Mării Negre, precum și întărirea securității cibernetice și a democrației digitale.

CaleaEuropeană.ro este partener media al evenimentului pentru al doilea an consecutiv.