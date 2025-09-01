“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei

Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, luni, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România.

Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se extinde dincolo de granițele noastre”.

“Vreau să transmit un gând prietenului și vecinului nostru drag, Republica Moldova. Săptămâna trecută a fost Ziua Independenței Moldovei. Am sărbătorit democrația Moldovei, spiritul de neînfrânt al poporului său și dragostea lor pentru libertate”, a spus ea, într-o referire la evenimentele de săptămâna trecută.

“Moldovenii au ales calea democratică, calea europeană. Și vom fi mereu alături de ei“, a adăugat von der Leyen.

Președinta Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.

În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.