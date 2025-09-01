REPUBLICA MOLDOVA
“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei
Uniunea Europeană va fi mereu alături de Republica Moldova, a afirmat, luni, pe țărmul românesc al Mării Negre, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în cursul unei vizite pe care a efectuat-o în România.
Într-o conferință comună de presă cu președintele român Nicușor Dan, șefa executivului european a precizat că “solidaritatea Europei se extinde dincolo de granițele noastre”.
“Vreau să transmit un gând prietenului și vecinului nostru drag, Republica Moldova. Săptămâna trecută a fost Ziua Independenței Moldovei. Am sărbătorit democrația Moldovei, spiritul de neînfrânt al poporului său și dragostea lor pentru libertate”, a spus ea, într-o referire la evenimentele de săptămâna trecută.
“Moldovenii au ales calea democratică, calea europeană. Și vom fi mereu alături de ei“, a adăugat von der Leyen.
Președinta Maia Sandu i-a găzduit pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, pe președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării. Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Șefa executivului european a fost întâmpinată pe “pe țărmul Mării Negre”, la Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu și în portul militar Constanța, de către președintele Nicușor Dan. Președinta Comisiei Europene s-a aflat în vizită în România la capătul unui turneu diplomatic care a cuprins statele din prima linie de la granița răsăriteană a Uniunii Europene, punctând că “mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei“ și salutând “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României care au rezistat intimidărilor ce fac parte din manualul de acțiune al Moscovei.
În acest context, președintele Nicușor Dan a precizat că România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră și a pus accentul pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre” ca atuuri ale țării noastre pentru a contribui la reconstrucția Ucrainei.
Ursula von der Leyen a vizitat Polonia, Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia – toate având graniță cu Rusia sau Belarus – precum și Bulgaria și România, în ceea ce reprezintă cea mai mare inițiativă diplomatică a sa în domeniul securității și apărării din UE de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, la începutul anului 2022. Pe urmele șefei Comisiei Europene va călca și președintele Consiliului European, Antonio Costa, care va efectua în prima parte a lunii septembrie un “tur al capitalelor” UE, urmând a fi prezent și la București, pe 4 septembrie.
PARLAMENTUL EUROPEAN
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua în data de 9 septembrie 2025 o vizită oficială la Strasbourg, unde va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea mai multe întrevederi cu demnitari europeni, a transmis președinția de la Chișinău într-un comunicat.
Totodată, președinta Maia Sandu se va întâlni cu oficiali ai Consiliului Europei, în contextul în care Republica Moldova urmează să preia, începând cu luna noiembrie 2025, Președinția Comitetului de Miniștri al acestei organizații pentru o perioadă de șase luni.
De asemenea, programul vizitei va include și o întâlnire cu membrii comunității moldovenilor din Strasbourg.
Vizita Maiei Sandu la Parlamentul European va avea loc cu o zi înainte ca președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen să susțină discursul anual privind Starea Uniunii Europene, în plenul de la Strasbourg.
Totodată, șefa statului moldovean va căuta reconfirmarea sprijinului european pe fondul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și a fost încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
REPUBLICA MOLDOVA
Oana Țoiu, mesaj din Chișinău: Limba Română, vorbită pe două voci la unison, este auzită limpede și clar în Europa
De Ziua Limbii Române, șefa diplomației române, Oana Țoiu, a efectuat o vizită oficială la Chișinău, prilej cu care a reiterat sprijinul deplin al țării noastre pentru viitorul european al Republicii Moldova.
„Suntem uniți prin aceeași limbă vie și melodică, care a format poeți și personalități culturale majore, care continuă să modeleze identitatea noastră împărtășită, să inspire și să motiveze indiferent de vârstă. Avem un trecut, un destin și un viitor comun și, mai ales, avem liantul indisolubil al limbii române pe care o vorbim și pe care o simțim punte către generațiile noastre viitoare. România este alături de Republica Moldova în drumul său european, acum și pe mai departe! Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, cu consecvență și temeritate. Limba Română, vorbită pe două voci la unison, este auzită limpede și clar în Europa”, a transmis ministrul român de externe.
Onorată să particip în delegația Președintelui @NicușorDanRO cu ocazia vizitei sale oficiale la Chișinău. În această zi de 31 august, cu simbolistică vibrantă pentru România și Republica Moldova, prin sărbătorirea împreună a Zilei Limbii Române e cu atât mai special să fiu aici.… pic.twitter.com/AsSv1JfcUJ
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 31, 2025
Citiți și: Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului
Șeful statului român s-a aflat la Chișinău la patru zile distanță după ce președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri în capitala Republicii Moldova pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului
Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului, a declarat, duminică, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în deschiderea celei de-a treia ediții a Marii dictări naționale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române.
Discursul a avut loc în prezența președintelui României, Nicușor Dan, invitat la Chișinău cu această ocazie.
“Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii dictări naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că numărul participanților crește de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne unește și ne inspiră. Domnule președinte, prezența dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre. Însă limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi – atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile și bogăția vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie și o transmitem generațiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul – cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea – dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine. Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber – și trebuie să apărăm și să prețuim acest drept fundamental pentru noi și pentru generațiile viitoare”, a afirmat Sandu.
Șeful statului român s-a aflat la Chișinău la patru zile distanță după ce președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri în capitala Republicii Moldova pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării.
Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Momentul a dat startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și este încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
La Marea dictare națională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației din Republica Moldova sub patronajul Președinției Republicii Moldova.
În cadrul vizitei, Nicușor Dan și Maia Sandu au mai depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și au participat la concertul dedicat Zilei Limbii Române în această localitate.
Totodată, președintele a decorat Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, ceremonia având loc la sediul Ambasadei României în Republica Moldova.
Proiecte ale Marinei Române, prezentate Ursulei von der Leyen în portul militar Constanța, ar putea fi finanțate prin programul SAFE al apărării europene
“Moldovenii au ales calea europeană”, afirmă Ursula von der Leyen, de pe țărmul românesc al Mării Negre: Vom fi mereu alături de ei
Ursula von der Leyen evocă “voința politică” a guvernului Bolojan: Este cel mai important ingredient. România are tot ce îi trebuie pentru a-și așeza economia pe o traiectorie corectă
Ursula von der Leyen salută “reziliența impresionantă a democrației și instituțiilor” României: “Rezistați intimidărilor care fac parte din manualul de acțiune al Moscovei”
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au discutat rolul României în reconstrucția Ucrainei, cu accent pe “poziția geografică, portul Constanța și Dunăre”
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
Președintele Consiliului European anunță că „naivitatea geopolitică a luat sfârșit”: Pacea fără apărare este o iluzie. Trebuie să devenim mai suverani, mai rezilienți și mai pregătiți să acționăm
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
Gheorghe Falcă: Apartenența PNL la Partidul Popular European ne oferă o direcție ideologică clară și acces real la decizie în interesul României
Ursula von der Leyen, pe țărmul Mării Negre: “Mai mult ca oricând, România este un atu esențial pentru securitatea Europei”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
