Moment “cardinal” pe calea aderării la UE: Republica Moldova a început, la Luxemburg, negocierile de integrare în Uniunea Europeană

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat marți, într-un mesaj video, deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova, proces de tratative care începe marți, 25 iunie, la Luxemburg.

“Este o veste foarte bună faptul că astăzi Uniunea Europeană deschide negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova. Ne aflăm în pragul unui moment semnificativ și transformator pentru aceste două țări și pentru Uniunea noastră și celebrăm valorile și principiile care ne unesc. UE a fost întotdeauna mai mult decât o uniune politică și economică. Ea este o mărturie a aspirației noastre colective pentru pace, securitate, democrație și prosperitate“, a afirmat șefa Comisiei Europene.

Ea a salutat faptul că popoarele din Ucraina și Moldova și-au demonstrat angajamentul și hotărârea de neclintit de a face parte din acest proiect. “Chiar și pe timp de război și tulburări, ei au început reforme ample”, a subliniat von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a apreciat că moldovenii și ucrainieni știu că acest proces va fi “riguros și solicitant”.

“Negocierile de aderare sunt menite să pregătească candidații pentru responsabilitățile de membru. Acesta este motivul pentru care nu există scurtături. Ne angajăm în aceste negocieri într-un spirit puternic de deschidere, implicare și angajament. Calea care ne așteaptă va fi plină de provocări. Dar este, de asemenea, plină de oportunități imense pentru Moldova și Ucraina – precum și pentru întreaga noastră Uniune. Împreună, putem făuri o Europă mai mare, mai dinamică și mai orientată spre viitor. Așadar, vă doresc un început foarte reușit al negocierilor de aderare“, a completat Ursula von der Leyen.

