Moment de cotitură pentru apărarea României: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, cu a doua cea mai mare alocare, de 16,68 miliarde de euro

Comisia Europeanã a finalizat joi procedura de semnare a Acordului de împrumut SAFE cu România, document semnat sãptãmâna trecutã de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, și transmis ulterior la Bruxelles, unde a fost semnat de comisarul european pentru buget, Piotr Serafin, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius.

Prin acest acord, România va avea acces la o finanțare europeană de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeanã în cadrul instrumentului SAFE, după Polonia. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategicã și consolidarea industriei europene de apãrare.

„Sunt încântat să semnez acordul de împrumut SAFE cu România. UE a alocat României 16,68 miliarde de euro în cadrul programului SAFE, cea de-a doua cea mai mare sumă dintre statele membre, subliniind rolul esențial al României în consolidarea capacităților de apărare ale Europei. Mai puternici și mai siguri împreună!”, a scris Serafin, pe X.

Pleased to sign the Romanian #SAFE loan agreement. The EU has allocated €16.68bn to Romania under SAFE, the second-largest share among Member States, underscoring Romania’s key role in strengthening Europe’s defence capabilities. Mai puternici şi mai siguri împreună!🇷🇴🇪🇺 pic.twitter.com/l92mPK4htB — Piotr Serafin (@Piotr_Serafin) May 21, 2026

La rândul său, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius a punctat că „am semnat cel de-al patrulea acord de împrumut SAFE – cu România”.

„SAFE demonstrează angajamentul nostru ferm față de securitatea europeană și, în special, față de flancul estic. În timp ce amenințările și instabilitatea persistă, mergem cu hotărâre mai departe pentru a sprijini forțele armate ale UE, industria și cetățenii noștri”, a adăugat el.

We just signed the 4th #SAFE loan agreement – with Romania🇷🇴! 🇪🇺SAFE demonstrates our strong commitment to European security & the Eastern Flank in particular. While threats & instability continue, we resolutely move ahead to support EU militaries, industries and our citizens. pic.twitter.com/p29sy6niMK — Andrius Kubilius (@KubiliusA) May 21, 2026

Instrumentul SAFE permite statelor membre să acceseze împrumuturi europene în condiții avantajoase, pentru investiții urgente în securitate și apărare. Pentru România, finanțarea acoperă proiecte de înzestrare, tehnologie militară, infrastructură asociată și proiecte de transport cu relevanță strategică. Potrivit planului transmis Comisiei Europene, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde de euro pentru infrastructura de transport rutier de interes național, diferența fiind destinată proiectelor de înzestrare și infrastructură din zona de apărare și securitate.

„Semnarea acordului de cãtre Comisia Europeanã confirmã cã România a parcurs la timp etapele necesare pentru accesarea uneia dintre cele mai importante finanțãri europene dedicate securitãții. Vorbim despre 16,68 miliarde euro care pot susține apãrarea, infrastructura strategicã, industria naționalã de profil și locuri de muncã în sectoare cu valoare adãugatã ridicatã. Ministerul Finanțelor a tratat acest dosar ca pe o prioritate, pentru cã SAFE nu este doar un instrument financiar, ci o investiție în securitatea și reziliența României. Prin SAFE, România nu investește doar în apãrare și securitate, ci creeazã poate cea mai importantã oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeanã. În aceste luni au fost create mecanisme concrete prin care proiectele strategice din regiune — Pașcani–Suceava–Siret, Târgu Neamț–Iași–Ungheni și alte investiții esențiale pentru Moldova — vor avea o evidențã distinctã și predictibilã a finanțãrii pânã în 2031. SAFE înseamnã securitate pentru România, dar și una dintre cele mai importante șanse de dezvoltare pentru Moldova din ultimele decenii. Am creat inclusiv un mecanism distinct de evidențã a proiectelor finanțate, în bugetele ordonatorilor de credite care vor gestiona investițiile din acest program, pentru ca cetãțenii sã poatã vedea transparent, pânã în 2031, cât se investește anual în autostrãzile și infrastructura care pot schimba fundamental conectivitatea și dezvoltarea economicã a regiunii”, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al Ministerului remis CaleaEuropeană.ro.

România a semnat acordul la data de 12 mai 2026, în baza aprobãrii Memorandumului de cãtre Guvern și de cãtre Președintele României. Documentele originale semnate au fost transmise cu celeritate Comisiei Europene și au ajuns la Bruxelles pe 13 mai 2026.

Acordul stabilește condițiile de acordare a împrumutului, perioada de disponibilitate și mecanismul prin care România va putea transmite cereri de platã. Prima tragere poate fi solicitatã în octombrie 2026, iar perioada de disponibilitate a împrumutului este pânã la 31 decembrie 2030.

Dupã intrarea în vigoare a acordului, Comisia Europeanã va putea acorda României o prefinanțare de 15% din împrumut, respectiv aproximativ 2,5 miliarde euro. Fiecare tranșã, inclusiv prefinanțarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadã de grație de 10 ani.

Ministerul Finanțelor va gestiona fondurile acordate României prin SAFE, Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generalã a Planului, iar instituțiile beneficiare — Ministerul Apãrãrii Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pazã, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Administrația Naționalã a Penitenciarelor — vor implementa proiectele și achizițiile asumate prin Planul de investiții al României.

SAFE este un instrument european temporar, creat pentru a sprijini statele membre în realizarea unor investiții urgente și majore în apãrare, în contextul deteriorãrii mediului de securitate european. Pentru România, finanțarea reprezintã atât un instrument de securitate, cât și o oportunitate economicã: investiții în industrie, infrastructurã, tehnologie și capacitãți strategice.