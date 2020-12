Moment istoric: După luni de negocieri intense, Uniunea Europeană și Regatul Unit au ajuns la un acord privind relațiile post-Brexit, cu o săptămână înaintea încheierii perioadei de tranziție

Uniunea Europeană și Regatul Unit au ajuns la un acord comercial și de securitate după nouă luni de negocieri intense și cu doar o săptămână înainte de încheierea perioadei de tranziție post-Brexit, care implică încetarea aplicării normelor europene pe teritoriul britanic.

Bruxelles-ul încheie astfel prima înțelegere comercială și de securitate cu un stat care a decis să desprindă de blocul comunitar, după o apartenență de aproape jumătate de secol, deschizând așadar ușa unei noi relații ”a vechilor prieteni”.

”A meritat să depunem toate eforturile pentru încheierea acestui acord. Avem acum un acord echitabil și echilibrat cu Regatul Unit. Acesta va proteja interesele europene, va asigura o competiție echitabilă și va oferi predictibilitate pentru comunitățile de pescuit. Europa merge mai departe”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul conferinței comune de presă cu negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier.

