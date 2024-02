Moment istoric la Haga: Primul judecător din România ales membru al CIJ, Bogdan Aurescu, a depus jurământul de membru, evocând responsabilitatea de a face “pace prin drept”

Bogdan Aurescu, fost ministru de externe și ex-consilier prezidențial, a depus marți, la Haga, jurământul de judecător și membru al Curții Internaționale de Justiție a Organizației Națiunilor Unite, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Păcii din Haga, sediul CIJ.

“Declar solemn că îmi voi îndeplini îndatoririle și îmi voi exercita atribuțiile de judecător cu onoare, fidelitate, imparțialitate și conștiinciozitate”, a spus Aurescu, la momentul depunerii jurământului.

Într-o postare separată pe contul său de pe rețeaua X, Aurescu a precizat că mandatul de judecător al Curții reprezintă o “imensă onoare și responsabilitate”, aceea de a face “pace prin drept”.

Looking forward to today’s solemn swearing-in ceremony in the Great Hall of Justice of the Peace Palace in The #Hague . Joining the UN🇺🇳 International Court of Justice @CIJ_ICJ represents a huge honour&responsibility – that of making “Peace through Law” . pic.twitter.com/DaDOw5GOPh

Aurescu este primul judecător român din istoria Curții Internaționale de Justiție, creată în 1945.

A great honour to be sworn in today in the Great Hall of Justice of the Peace Palace in The Hague, as #Judge of the UN🇺🇳 International Court of Justice @CIJ_ICJ! #Proud to be the 1️⃣st ever Romanian🇹🇩 Judge of the World Court since its creation in 1945! https://t.co/xW0oY775WU

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) February 6, 2024