Momente demne de cronica ilustrată a istoriei la 75 de ani de la debarcarea aliată în Normandia: Liderii lumii libere, în frunte cu Regina Elisabeta a II-a, garantează că ”ororile inimaginabile ale acelor ani nu se vor repeta niciodată”

Premierul Viorica Dăncilă, acompaniată de vicepremierul Ana Birchall, s-a numărat marți printre liderii europeni care au participat la un dineu oferit de ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, Gordon Sonland, și la care au luat parte și importanți oficiali americani, între care secretarul Energiei Rick Perry și consilierul special al președintelui SUA, Jared Kushner, care este și ginerele lui Donald Trump.

”Seara trecută am fost onorat să găzduiesc o cină care a adus alături câțiva lideri europeni importanți și oficiali la nivel înalt de la Washington pentru a ajuta la edificarea parteneriatului crucial pe care SUA și UE îl au împreună”, a scris Sonland pe contul său de Twitter.

Last night I was honored to host a dinner that brought together several key European leaders and high-level officials from D.C. to help build on the already crucial partnership the U.S. and EU share. pic.twitter.com/1rPEPYOl6V

