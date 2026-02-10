CONSILIUL EUROPEAN
“Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezmembrarea” UE
Europa ar trebui să se pregătească pentru mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite, a avertizat președintele Franței, Emmanuel Macron, și să trateze ceea ce el a numit „momentul Groenlanda” drept un semnal de alarmă pentru a accelera reformele amânate de mult timp menite să consolideze puterea globală a blocului.
Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, liderul francez a declarat că Uniunea Europeană nu ar trebui să confunde o perioadă de acalmie a tensiunilor cu Washingtonul cu o schimbare de durată, în pofida unei pauze în amenințările SUA legate de Groenlanda, comerț și tehnologie.
Liderul de la Elysee s-a adresat indirect prin intermediul acestor publicații omologilor săi europeni cu care se va reuni joi, la castel din Alden-Biesen, din Belgia, în apropiere de orașe simbol ale construcției și unității europene – Maastricht (Țările de Jos) și Aachen (Germania). Summitul a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
Citat de Reuters, Macron i-a îndemnat pe liderii UE să folosească summitul care va avea loc în această săptămână într-un castel din Belgia pentru a insufla un nou impuls reformelor economice menite să sporească competitivitatea blocului și să-i întărească capacitatea de a face față Chinei și Statelor Unite pe scena mondială.
Zilele trecute, președintele francez i-a primit la Palatul Elysee pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cărora le-a făcut cunoscut că este hotărât „să facă valuri” la summitul privind competitivitatea europeană pentru a accelera „independența europeană”.
„Toată lumea trebuie să înțeleagă. că criza prin care trecem este o ruptură geopolitică profundă”, a mai punctat el, potrivit The Economist.
Summitul este programat să se desfășoare pe parcursul a două sesiuni, una consacrată contextului geoeconomic mondial și alta strategiei internă a UE. La prima sesiune liderii celor 27 de state membre vor fi acompaniați de Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene, ex-premier italian și autorul faimosului raport privind competitivitatea europeană, document transformat într-un fel de doctrină în birourile de la Bruxelles. La cea de-a doua sesiune va fi prezent fostul premier italian Enrico Letta, cel care a redactat în urmă cu doi ani un raport privind valorificarea potențialului pieței unice.
În interviul acordat presei, Macron s-a referit și la elefantul din cameră, așa cum a fost portretizată administrația actuală a Statelor Unite în raportul Conferinței de Securitate de la München ca urmare acțiunilor disruptive împotriva ordinii mondiale.
„Atunci când există un act clar de agresiune, cred că ceea ce ar trebui să facem nu este să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcționează”, a declarat Macron pentru Le Monde, Financial Times și alte publicații, în comentarii publicate marți.
Macron a afirmat că administrația Trump este „deschis anti-europeană” și urmărește „dezmembrarea” UE. El a spus că anticipează noi tensiuni cu administrația Trump, inclusiv în privința reglementării europene a tehnologiei digitale.
Noua strategia de securitate națională a Statelor Unite, dată publicității la finele anului trecut, marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali. Administrația Trump descrie Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale”, și acuză Uniunea Europeană pentru un declin cultural, politic și demografic considerat iminent și care va face continentul de nerecunoscut în următorii 20 de ani. Strategia de securitate americană are ca obiectiv “cultivarea rezistenței față de traiectoria actuală a Europei în interiorul statelor europene”.
„Statele Unite ne vor ataca, în lunile următoare — asta este sigur — pe tema reglementării digitale”, a adăugat Macron, avertizând asupra unor posibile tarife de import impuse de președintele american Donald Trump, în cazul în care UE va utiliza Legea privind serviciile digitale pentru a controla companiile de tehnologie.
Potrivit lui Macron, Europa se confruntă cu o „stare de urgență geopolitică și geoeconomică”. Dacă continentul nu investește în economia sa și nu elimină mai rapid barierele din calea creșterii economice, va fi „măturat” de tehnologia din America și de importurile din China.
Europa trebuie să fie mai rezilientă în fața unei duble provocări venite din partea Statelor Unite și a Chinei, a spus Macron. „Avem tsunamiul chinez pe frontul comercial și avem o instabilitate de la minut la minut pe partea americană. Aceste două crize reprezintă un șoc profund — o ruptură pentru europeni”, a continuat el.
Macron, al cărui al doilea mandat se încheie în primăvara anului 2027, și-a reînnoit apelul ca UE să recurgă la un nivel mai ridicat de împrumuturi comune pentru a ajuta blocul celor 27 de state să investească la scară largă și să conteste hegemonia dolarului american.
UE a utilizat datoria comună în 2020 pentru a relansa economia europeană după pandemia de COVID-19, însă încercările Franței de a face permanente astfel de instrumente s-au lovit de o opoziție fermă din partea Germaniei și a altor state membre nordice mai prudente din punct de vedere fiscal.
Citiți și Alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie “să țină cont de criterii geografice”, îi transmite Nicușor Dan lui Antonio Costa înaintea summitului UE: România susține întărirea pieței unice
Summitul de joi va include discuții privind planurile promovate de Franța pentru o strategie „Fabricat în Europa”, care ar stabili cerințe minime privind conținutul european al bunurilor fabricate local. Această abordare a divizat țările UE și a alarmat producătorii de automobile. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat pentru introducerea unei „preferințe europene” în sectoarele strategice, ca parte a eforturilor de consolidare a competitivității industriale și de reducere a dependențelor externe ale Uniunii Europene, potrivit unei scrisori transmise liderilor statelor membre în ajunul summitului de joi.
Între timp, un document de orientare pe care Germania l-a trimis statelor membre înainte de summitul din Alden-Biesen se arată că țările UE vor putea avansa cu integrarea economiilor naționale și facilitarea circulației mărfurilor și a lucrătorilor numai dacă acest lucru nu va însemna mai multe sarcini birocratice pentru industrie
„Pentru mine, strategia economică menită să transforme Europa noastră într-o putere constă în ceea ce eu numesc protecție, care nu este protecționism, ci mai degrabă preferință europeană”, a declarat Macron.
Summitul informal al celor 27 de șefi de stat sau de guvern are și o miză simbolică grație locului unde se va desfășura, în apropierea celor două orașe simbol pentru unitatea europeană – Maastricht și Aachen, dar și a apelurilor politice pe care autorii celor două rapoarte privind competitivitatea și piața unică le-au transmis liderilor – Mario Draghi propunând doctrina unui „federalism pragmatic” pentru a salva proiectul european prin „coaliții ale celor dispuși să acționeze”, iar Enrico Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecomunicațiilor în piața UE pentru a nu ajunge „o colonie a SUA sau a Chinei”.
Macron este hotărât “să facă valuri” la summitul UE privind competitivitatea pentru a accelera “independența europeană”
Emmanuel Macron a făcut apel joi la Uniunea Europeană să-și accelereze agenda de ”independență europeană” cu prilejul unei întâlniri cu președinta Comisiei Europene și cu președintele Consiliului European, anturajul său afirmând că este hotărât ”să facă valuri” la viitoarea reuniune a Consiliului European care va avea loc pe 12 februarie.
”Pentru o Europă care decide pentru ea însăși, mai competitivă și mai suverană. La muncă cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru a pregăti întâlnirea șefilor de stat și de guvern ai UE de săptămâna viitoare privind competitivitatea”, a afirmat președintele francez pe rețeaua socială X.
”Mesajul meu: să accelerăm agenda noastră de independență europeană: să investim, să protejăm, să diversificăm și să simplificăm”, a adăugat el.
For a Europe that makes its own decisions, more competitive and more sovereign.
Working with the President of the European Council, @eucopresident, and the President of the European Commission, @vonderleyen, to prepare next week’s meeting of EU Heads of State and Government… pic.twitter.com/Cx737hCvk1
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2026
Într-o postare separată pe X, Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a precizat că a discutat cu Macron despre direcțiile-cheie pentru independența Europei: competitivitatea, creșterea economică, apărarea și securitatea.
La rândul său, Antonio Costa, președintele Consiliului European, a făcut trimitere la piața unică în perspectiva summitului de săptămâna viitoare, subliniind că aceasta are “încă un potențial imens și neexploatat”, fiind “un adevărat motor al simplificării birocratice și al mobilizării investițiilor”.
Liderii europeni se întâlnesc pe 12 februarie în Belgia pentru o reuniune informală în prezența fostului președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei Mario Draghi, autor al unui raport de referință privind consolidarea competitivității Bătrânului Continent, precum și a fostului premier italian Enrico Letta, autor al unui raport privind potențialul pieței unice.
Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
Potrivit unui apropiat al lui Emmanuel Macron, acesta vrea să profite de reuniune ”pentru a face afirmații suficient de puternice și a face puțin valuri, pentru ca declarațiile care au urmat amenințărilor lui Donald Trump” privind Groenlanda și taxele vamale ”să fie urmate de decizii”, transmite AFP, citat de Agerpres.
”Marele pericol care ne pândește este să rămânem fără suflu, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu un an după episodul din Biroul Oval”, a adăugat această sursă referindu-se la momentul în care președintele american l-a atacat verbal pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, provocând o reacție unită a europenilor.
Alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie “să țină cont de criterii geografice”, îi transmite Nicușor Dan lui Antonio Costa înaintea summitului UE: România susține întărirea pieței unice
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale care urmează să fie abordate săptămâna viitoare în cadrul Consiliului European informal, un summit extraordinar consacrat competitivității la care vor lua parte și foștii premieri italieni Mario Draghi și Enrico Letta, autori ai unor rapoarte privind competitivitatea UE și viitorul pieței unice.
”Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne întâlnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care, în cele din urmă, înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
El a precizat că i-a prezentat lui Antonio Costa prioritățile de acțiune ale României în contextul viitoarei reuniuni.
”În primul rând, susținem simplificarea birocrației afacerilor în Uniunea Europeană, susținem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a rețelelor și o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii să plătească facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibă costuri competitive cu energia. În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, i-am transmis președintelui Consiliului European că România consideră că este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele economice existente între țările europene”, a menționat șeful statului.
Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice: „În 2026, aș dori să dăm un impuls politic domeniului competitivității”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
De asemenea, președintele Consiliului European a subliniat că, în actualul context geopolitic, consolidarea pieței unice reprezintă, mai mult ca oricând, „un imperativ strategic urgent”, arătând totodată că aceasta poate deveni „un motor puternic al simplificării, atât pentru cetățeni, cât și pentru companii”.
„Trebuie să facem mai mult pentru a reduce efectiv barierele naționale și pentru a crea un cadru de reglementare – la toate nivelurile, inclusiv la nivel european – mai favorabil investițiilor, inovării și creșterii companiilor. De exemplu, prin crearea unui nou al 28-lea regim, care să ajute companiile să se dezvolte, inclusiv prin reducerea sarcinilor administrative. Accelerarea lucrărilor privind Uniunea Economiilor și Investițiilor, pentru a direcționa mai bine economiile către investiții productive în Europa, va fi, de asemenea, o componentă esențială a acestui efort”, a adăugat Antonio Costa.
De asemenea, acesta a arătat că, dincolo de necesitatea aprofundării, armonizării și integrării suplimentare a pieței unice, multe dintre companiile europene din sectoare-cheie, precum digitalul, telecomunicațiile, piețele de capital și energia, nu dispun încă de dimensiunea necesară pentru a atinge nivelurile de investiții și inovare impuse de competiția globală.
„În aceste cazuri, consolidarea în cadrul pieței unice, care să permită firmelor competitive din întreaga UE să se dezvolte, este necesară pentru a concura cu succes la nivel global. Europa este deschisă comerțului. UE a promovat în mod corect agenda sa de diversificare comercială, cel mai recent cu puterea economică India. Dar deschiderea noastră nu trebuie confundată cu slăbiciunea. Europa trebuie să-și accelereze agenda comercială ambițioasă și să-și apere companiile de concurența neloială prin protecție concentrată în sectoare strategice”, a continuat Costa.
Totodată, Antonio Costa a precizat că discuțiile vor fi structurate în jurul a două direcții principale: contextul geoeconomic global, marcat de o competiție tot mai intensă și de dezechilibre comerciale, precum și strategia internă a Uniunii, axată pe aprofundarea pieței unice, sprijinirea dezvoltării companiilor, stimularea investițiilor și inovării, îmbunătățirea cadrului de reglementare și consolidarea rezilienței economice în fața dependențelor și a concurenței neloiale.
„I-am invitat pe Mario Draghi și Enrico Letta să ni se alăture pentru a-și împărtăși viziunile privind competitivitatea europeană și modul în care acestea au evoluat de la publicarea celor două rapoarte de referință”, a mai spus președintele Consiliului European.
