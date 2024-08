“Momentul în care ne complacem este momentul în care permitem istoriei să se repete”, avertizează Roberta Metsola de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor

Parlamentul European se alătură vineri comunității internaționale pentru a marca Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor și pentru a aduce un omagiu celor 500.000 de Sinti și Roma care au suferit atrocități în Europa ocupată de naziști, a transmis într-un mesaj președinta acestei instituții, Roberta Metsola, în care a pledat pentru egalitate în locul discriminării și a făcut un apel ca istoria să nu se mai repete niciodată.

În noaptea dintre 2 și 3 august 1944, ultimii 4.300 de Sinti și Roma rămași în lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau au fost uciși, majoritatea fiind femei, copii și bătrâni. Astăzi, Parlamentul European nu doar că își amintește crimele comise împotriva umanității, dar subliniază și importanța de a lua atitudine.

Cu ocazia acestei zile solemne, Parlamentul European reiterează lecțiile învățate din prima recunoaștere a Holocaustului Romilor și Sinti și reafirmă că romii trebuie să se bucure de aceleași drepturi și tratamente ca toți cetățenii europeni.

“Astăzi aducem un omagiu contribuției romilor și sintilor la bogata țesătură a societăților noastre europene. Europa trebuie să apere valorile pe care le consideră adevărate: statul de drept, democrația și egalitatea. Momentul în care ne complacem este momentul în care permitem istoriei să se repete“, a spus Metsola.

80 years ago, thousands of Sinti & Roma women, men & children were murdered in the gas chambers of the Nazi Auschwitz-Birkenau extermination camp.

We remember them. We remember the depths to which man has sunk. We remember the ashes from which our Europe was built, as we… pic.twitter.com/xhCml2Vwd6

— Roberta Metsola (@EP_President) August 2, 2024