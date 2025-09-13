Moody’s a confirmat ratingul României la „Baa3”. Perspectiva rămâne negativă ca urmare a „riscurilor semnificative de implementare a programului de consolidare fiscală”

Agenția de rating Moody’s a confirmat vineri calificativul României la „Baa3”, menținând în același timp perspectiva negativă.

Într-un comunicat, agenția de rating explică că „decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de ambițiosul program de consolidare fiscală al guvernului”.

„Măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie anul acesta au îmbunătățit semnificativ perspectiva fiscală a României față de așteptările noastre din martie anul acesta, când perspectiva a fost modificată de la stabilă la negativă. Măsurile combinate de consolidare depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalele contribuții fiind reprezentate de creșterea taxei pe valoarea adăugată și indexarea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public”, evaluează Moody’s.

În pofida acestui fapt, spune agenția, există „riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală, care, dacă se vor materializa, ar conduce la rezultate fiscale mai slabe decât cele preconizate și care ne determină să menținem perspectiva negativă”.

Ca și celelalte agenții de rating, și Moody’s listează printre motive incertitudinea cu privire la unitatea și capacitatea coaliției formate din cele patru partide de a menține sprijinul politic pentru consolidarea fiscală în fața opoziției populare și politice.

„Succesul consolidării fiscale va depinde, de asemenea, de prezentarea de către guvern, la momentul oportun, a unui plan detaliat pentru reducerea continuă a deficitului și în 2027 și după această dată”, semnalează agenția de rating.

Al doilea motiv prezentat de aceasta este faptul că „efortul semnificativ de consolidare ar putea afecta creșterea economică chiar mai mult decât estimăm în prezent, subminând potențial efortul de reducere a deficitului”.

În cele din urmă, „istoricul slab al României în materie de gestionare a politicii fiscale ar putea determina guvernul să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obiectivelor de cheltuieli și de creștere a veniturilor incluse în plan”.

Moody’s închide astfel seria evaluărilor agențiilor de rating, înainte de întâlnirea din luna octombrie a miniștrilor de Finanțe din UE, termen stabilit de Comisia Europeană pentru ca România să prezinte măsuri care să reducă deficitul și să pună capăt procedurii de deficit excesiv până în 2030.

La mijlocul lunii august, Fitch a păstrat ratingul României la „BBB minus”, dar a atras atenția asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice.

În iulie, și agenția de evaluate S&P Global Ratings a confirmat ratingurile României pentru datoria pe termen lung și scurt la „BBB minus/ A-3”, dar a menținut perspectiva la una „negativă”.

Guvernul și-a angajat deja răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, care cuprinde doar cinci din cele șase proiecte de reforme. după ce primul pachet, ce prevede mai multe măsuri fiscal-bugetare, a intrat în vigoare de la 1 august.