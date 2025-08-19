INTERNAȚIONAL
”Moscova continuă să facă exact opusul păcii: mai multe atacuri și distrugeri”, transmite Andrii Sybiha
Orașul Kremenchuk din centrul Ucrainei a fost atacat marți seară cu drone de către armata Rusiei, a declarat primarul orașului, calificând acest atac drept un semn că președintele rus Vladimir Putin nu dorește pacea.
Atacul a avut loc la o zi după ce președintele american Donald Trump s-a întâlnit la Washington cu liderii europeni și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmând că SUA vor contribui la garantarea securității Ucrainei în cadrul oricărui acord care va pune capăt războiului Rusiei în această țară.
„În timp ce la Washington se depuneau eforturi susținute pentru promovarea păcii, Moscova continua să facă exact opusul păcii: mai multe atacuri și distrugeri. Peste noapte, Rusia a lansat 270 de drone, precum și rachete balistice și de croazieră, asupra Ucrainei. Au fost înregistrate pagube la infrastructura energetică și civili răniți. Acest lucru demonstrează încă o dată cât de important este să se pună capăt uciderilor, să se realizeze o pace durabilă și să se asigure garanții solide de securitate”, a scris
Andrii Sybiha pe contul X.
While hard work to advance peace was underway in Washington, D.C., led by Presidents @ZelenskyyUA and @POTUS, with the participation of European and NATO leaders, Moscow continued to do the opposite of peace: more strikes and destruction.
Overnight, Russia launched 270 drones,… pic.twitter.com/JMiFNRV9N1
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 19, 2025
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Șor” rămân în afara cursei pentru alegerile parlamentare din septembrie
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct litigiului electoral privind participarea partidelor „Șansă”, „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, magistrații respingând recursurile înaintate de aceste formațiuni, informează Moldpres, preluat de Agerpres.
Decizia CSJ confirmă hotărârile instanțelor inferioare și ale Comisiei Electorale Centrale, prin care cele trei partide – toate parte a Blocului politic al oligarhului fugar Ilan Șor – au fost excluse din competiția electorală.
Potrivit instanței, partidele vizate nu au prezentat documentația conform cerințelor legale, ceea ce a determinat respingerea definitivă a solicitărilor de a fi înregistrate în cursa electorală.
„Criticile recurenților, așa cum sunt formulate, nu se circumscriu niciunuia dintre temeiurile de admisibilitate ale recursului prevăzute de art. 2451 din Codul administrativ și, prin urmare, nu sunt apte să influențeze admisibilitatea acestuia (…). Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale a libertății de exprimare și a libertății de asociere sunt, de asemenea, nefondate. Dreptul de a fi ales nu este absolut, el poate fi condiționat de îndeplinirea unor cerințe legale obiective, nediscriminatorii și previzibile, menite să asigure integritatea procesului electoral. Măsura aplicată nu sancționează idei politice, nu dizolvă și nu interzice partidele, ci constată imposibilitatea participării la un anumit scrutin din cauza neîndeplinirii la timp a unei cerințe procedurale esențiale. Nu se poate reține nici discriminarea, deoarece toți potențialii competitori au fost supuși aceluiași regim legal, iar diferența de tratament derivă din diferența de conformare la obligațiile stabilite de lege (…)”, se menționează în hotărârea CSJ.
Astfel, Blocul „Șor” rămâne fără reprezentare directă la scrutin, iar membrii și simpatizanții acestuia nu vor putea concura sub sigla celor trei partide.
Decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă și produce efecte juridice imediate, scrie Moldpres, care amintește că la 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri legislative.
Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, a avertizat luna trecută președinta Maia Sandu, după ședința Consiliului Suprem de Securitate, în cadrul unei conferințe de presă. Un avertisment similar a fost formulat și de prim-ministrul Dorin Recean.
Având în vedere că Rusia își intensifică propaganda și acțiunile de dezinformare în contextul apropierii alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Chișinăul va primi sprijin pentru combaterea acestor acțiuni printr-un nou centru regional al Observatorului european al mass- mediei digitale (EDMO).
De asemenea, Uniunea Europeană a impus la inițiativa României sancțiuni împotriva a șapte persoane și trei entități responsabile de acțiuni destabilizatoare la adresa Republicii Moldova.
Emmanuel Macron consideră că întâlnirea Zelenski-Putin ar trebui să aibă loc în Elveția, evocând neutralitatea țării
Președintele francez Emmanuel Macron propune ca întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin să aibă loc în Europa, mai exact în Elveția, Geneva, evocând neutralitatea istorică a acestei țări, anunță AFP, citat de Agerpres.
Într-un interviu acordat canalului LCI în urma reuniunilor care au avut loc luni la Casa Albă, unde mai mulți lideri europeni l-au însoțit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discuțiile cu președintele american Donald Trump ce au vizat pașii necesari pentru a încheia războiul rus din Ucraina, Emmanuel Macron a arătat că „există o voință colectivă” ca întrevederea dintre Zelenski și Putin să aibă loc în Europa.
„Va fi o țară neutră, și prin urmare poate Elveția. Pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au existat discuții bilaterale, au avut loc la Istanbul”, a reamintit el discuțiile precedente găzduite de Turcia, în urma cărora delegațiile rusă și ucraineană au convenit mai multe schimburi de prizonieri.
Liderul francez a anunțat că marți va avea loc o nouă reuniune a „Coaliției de voință” pentru ca țările care fac parte din acest format să discute despre garanțiile de securitate pentru Ucraina.
„În acest proces, am lansat o acțiune concretă cu americanii și, astfel, începând de mâine (marți), consilierii noștri pe probleme de diplomație, miniștrii și șefii de cabinet vor începe să lucreze pentru a vedea cine este pregătit să facă ce anume”, a explicat Macron.
El a mai completat că doar Ucraina poate decide ce este „corect și just” în privința concesiilor teritoriale.
„În orice caz, să fim foarte atenți când vorbim despre recunoașterea juridică. Să nu acționăm pe baza recunoașterii juridice, adică să spunem că țările care sunt garanți ai ordinii internaționale pot spune <<putem lua teritorii prin forță’ pentru că deschidem o cutie a Pandorei>>”, a avertizat el.
Președintele american Donald Trump a declarat luni, după o zi a diplomației intense, că au început pregătirile pentru o întâlnire între liderii Rusiei și Ucrainei care, dacă va avea succes, ar putea fi un pas important către încheierea conflictului declanșat de Moscova, anunță Politico Europe.
După întâlniri cordiale și aparent constructive cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți șapte lideri europeni la Casa Albă, care s-au concentrat pe modul de garantare a securității viitoare a Ucrainei, Trump l-a sunat pe președintele rus Vladimir Putin în încercarea de a organiza un summit între cei doi lideri, ale căror țări se află în război de la invazia Rusiei din februarie 2022.
În timp ce Zelenski și liderii europeni se aflau încă la Casa Albă și se pregăteau să continue discuțiile în cadrul unei cine ușoare, Trump a anunțat pe rețelele de socializare că întâlnirea bilaterală dintre Zelenski și Putin va fi urmată de o întâlnire trilaterală la care va participa și el.
Trump a adăugat că garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina vor fi asigurate de mai multe țări europene, „în coordonare cu Statele Unite ale Americii”.
Dorința declarativă a Rusiei de a pune capăt războiului este însă contrazisă de fapte.
Ucraina a fost ținta mai multor atacuri cu drone și rachete lansate de Moscova, la o zi după ce Trump i-a găzduit pe Zelenski și liderii europeni.
Acesta este unul dintre motive pentru care europenii pledează pentru un armistițiu înainte de demararea oricăror discuții de pace, propunere cu care Donald Trump pare să nu fie de acord.
După întâlnirea cu Putin pe care a avut-o în Alaska, președintele american și-a exprimat părerea că încetarea focului, pe care Putin o respinge, nu este necesară ca o condiție prealabilă și că cele două părți ar trebui să treacă direct la negocieri mai dure pentru a pune capăt conflictului în mod definitiv.
El a rămas ferm pe această poziție luni, chiar dacă și-a moderat mesajele virulente de pe rețelele sociale pentru a adopta o poziție mai echilibrată, care să transmită un sprijin mai mare pentru poziția Ucrainei. „Nu cred că este nevoie de un armistițiu”, a declarat Trump, referindu-se la „șase acorduri” pe care le-a facilitat cu alte țări aflate în conflict și care, după cum a subliniat, nu includeau armistiții.
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal
Președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni reuniți în Biroul Oval, cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și Republicii Moldova pe fundal, au oferit luni imaginea zilei în lume.
La Casa Albă, după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, liderii europeni prezenți la Washington s-au alăturat discuțiilor pentru a contura un posibil acord de pace care să includă garanții de securitate pentru Ucraina, încetarea focului și pregătirea unei întâlniri trilaterale între Trump, Putin și Zelenski, considerată de mulți drept singura cale de a opri războiul și de a construi o arhitectură de securitate în Europa după războiul la scară largă declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în urmă cu aproape trei ani și jumătate.
După întâlnirea tête-à-tête dintre Zelenski și Trump în Biroul Oval, la Casa Albă a avut loc o fotografie de familie și o reuniune extinsă cu liderii europeni, menită să contureze următorii pași în privința securității Ucrainei și a păcii pe continent.
Ulterior, Trump, Zelenski, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte, au purtat discuții în Biroul Oval, liderii fiind fotografiați în jurul biroului lui Trump.
O notă aparte a făcut-o harta pe care delegația ucraineană a adus-o la Washington și care s-a aflat în încăpere și în timpul întrevederii dintre președinții SUA și Ucrainei.
Harta ilustra cum partea estică, colorată în roz, arăta aproximativ 20% din teritoriul țării aflat sub controlul Rusiei — o amintire dură a războiului care durează de aproape patru ani, precum și nivelul de ocupare pe care forțele ruse îl au în diferite regiune precum Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson, alături de peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014.
Harta respectivă cuprinde și Republica Moldova și România, precum și partea de nord a Mării Negre.
După discuțiile de la Casa Albă cu liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Finlandei, Uniunii Europene și NATO, președintele american a declarat că va coordona garanțiile de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui acord și a susținut că sunt în curs pregătiri pentru o întâlnire Zelenski–Putin. El a adăugat că, ulterior, ar urma și o reuniune trilaterală cu cei doi și Trump.
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au avut luni noapte o convorbire telefonică de aproximativ 40 de minute la capătul căreia liderul de la Casa Albă, care îi găzduia la acel moment pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe principalii lideri europeni, a anunțat că a demarat pregătirile pentru o reuniune între Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani.
Vladimir Putin a fost de acord să aibă discuții față în față cu Volodimir Zelenski, potrivit lui Donald Trump și liderilor europeni, iar SUA și aliații europeni, reuniți în cadrul Coaliției de Voință, vor oficializa garanțiile de securitate pentru Ucraina, unele care urma să fie inspirate din articolul 5 din Tratatul NATO.
