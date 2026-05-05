Moțiunea de cenzură PSD-AUR, adoptată cu 281 de voturi în Parlament: Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut

ROMÂNIAPOLITICĂ
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit inLess than 1 min.
© Guvernul României

Parlamentul României a votat marți în favoarea moțiunii de cenzură inițiate împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan.

Potrivit numărătorii finale, 281 de parlamentari au votat pentru căderea cabinetului condus de Bolojan.

Senatorii și deputații au votat moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură, intitulată “STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari.

Votul a fost secret cu bile.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată era nevoie de cel puțin 233 de voturi “pentru”. 

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Keir Starmer laudă beneficiile aderării la împrumutul de 90 miliarde de euro al UE pentru Ucraina, întrucât „unele alianțe nu sunt așa cum ne-am dori”
Keir Starmer laudă beneficiile aderării la împrumutul de 90 miliarde de euro al UE pentru Ucraina, întrucât „unele alianțe nu sunt așa cum ne-am dori”
Articolul următor
Apel pentru selectarea membrilor fondatori ai viitoarei Alianțe UE–Ucraina pentru Drone, o platformă strategică coordonată de industrie
Apel pentru selectarea membrilor fondatori ai viitoarei Alianțe UE–Ucraina pentru Drone, o platformă strategică coordonată de industrie
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare