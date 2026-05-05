Moțiunea de cenzură PSD-AUR, adoptată cu 281 de voturi în Parlament: Guvernul condus de Ilie Bolojan a căzut

Parlamentul României a votat marți în favoarea moțiunii de cenzură inițiate împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan.

Potrivit numărătorii finale, 281 de parlamentari au votat pentru căderea cabinetului condus de Bolojan.

Senatorii și deputații au votat moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură, intitulată “STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari.

Votul a fost secret cu bile.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată era nevoie de cel puțin 233 de voturi “pentru”.