MS depune toate eforturile pentru ca toate cele 1.200 de proiecte finanțate din PNRR pe componentele de digitalizare și sănătate să fie finalizate la termen

În săptămâna 25-29 mai, ​Ministerul Sănătății a virat o nouă tranșă de bani, în valoare de 44, 8 milioane de lei, destinată proiectelor de infrastructură medicală finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, au fost semnate încă 41 de acte adiționale pentru continuarea investițiilor esențiale din PNRR: 11 Ambulatorii: Extindere, modernizare și dotări de top, 6 Spitale mai sigure: Investiții masive pentru combaterea infecțiilor nosocomiale, 1 Secție ATI Nou-născuți: Infrastructură critică pentru salvarea celor mici și 23 de Proiecte de Digitalizare: Spitale publice, servicii de ambulanță și DSP-uri complet modernizate prin tehnologie.

Fondurile au ca scop urgentarea și finalizarea lucrărilor de construcție, modernizare, extindere sau dotare a obiectivelor sanitare incluse în program pentru ca acestea să înainteze fără blocaje financiare, astfel încât noile standarde de îngrijire medicală să fie accesibile pacienților la termenele asumate.

​Bilanțul ultimei luni:

În total, pe parcursul ultimei luni, Ministerul Sănătății a efectuat plăți în valoare totală de aproximativ 276 milioane de lei pentru proiectele de infrastructură din sistemul de sănătate cu finanțare în cadrul PNRR.

​Plățile reflectă un ritm susținut de decontare a lucrărilor efectuate pe teren și fac parte din angajamentul ministerului de a transforma infrastructura medicală din România cu ajutorul fondurilor europene.

​Echipele tehnice ale Ministerului Sănătății continuă să monitorizeze zilnic progresul fiecărui proiect în parte, oferind suport beneficiarilor pentru ca toate termenele limită din PNRR să fie respectate.

Termenul de implementare pentru proiectele PNRR din Sănătate se prelungește până la 15 august 2026

Astfel, a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila care stabilește un termen extins, respectiv 15 august 2026, pentru finalizarea investițiilor finanțate din PNRR pe componentele de Digitalizare și Sănătate.

Actul normativ prevede și o excepție pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar și care vor putea solicita, în baza legii, o prelungire maximă a activităților până la data de 31 august 2026.

Ministerul Sănătății depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil și coerent în derularea contractelor de finanțare, astfel încât toate cele 1.200 proiecte de investiții în spitale, echipamente medicale și sisteme digitale pe care le gestionează în protofoliu să fie finalizate cu succes și la timp, în beneficiul direct al pacienților.