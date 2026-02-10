MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, salută inaugurarea celui de-al 13-lea centru de radioterapie din sistemul public de sănătate în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București. Extinderea Secției de Radioterapie a SUUB reprezintă o premieră pentru sistemul public de sănătate, în contextul în care este primul spital public care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum acum exclusiv în mediul privat.

„Nu pot decât să vă felicit și să constat că rețeaua de tratament pentru oncologie la nivel național se extinde și asta este un lucru extraordinar de important. Prin Ministerul Sănătății și prin Banca Mondială încercăm să facem upgrade și la celelalte 12 echipamente de radioterapie din țară construite de noi în ultimii ani pentru stereotaxie, tocmai pentru că e important să ducem nivelul de complexitate al terapiei cât mai sus”, a transmis ministrul Alexanru Rogobete în timpul conferinței de presă organizată la SUUB.

Potrivit declaraților făcute de managerul SUUB, Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, extinderea Secției de Radioterapie a Spitalul Universitar de Urgență București marchează un moment de referință pentru sistemul public de sănătate din România: este primul spital public din țară care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum exclusiv în mediul privat.

„Legat de construcție și de ceea ce s-a întâmplat aici, să știți că a fost și o ambiție personală, pentru că eu unul am trecut prin boala asta și știu ce înseamnă și credeți-mă că nu e ușor să fii un pacient oncologic și să nu-și găsești resurse în mediul tău. Eu vă spun că e mai frumos decât în alte spitale și mai util decât în alte spitale mari din Europa”, a precizat Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu în fața jurnaliștilor.

Proiectul a fost finanțat integral din bugetul de stat și a presupus o investiție de 70 de milioane de lei, dintre care 50 de milioane pentru echipamente medicale de ultimă generație și 20 de milioane pentru infrastructură, fiind demarat în 2012, deblocat în 2020 și finalizat în acest început de an.

Astfel, noul centru completează lanțul integrat de îngrijire oncologică al SUUB, alături de chirurgia oncologică, oncologia medicală și tratamentele inovatoare, consolidând rolul spitalului în îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente complexe și vitale.