SĂNĂTATE
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, salută inaugurarea celui de-al 13-lea centru de radioterapie din sistemul public de sănătate în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București. Extinderea Secției de Radioterapie a SUUB reprezintă o premieră pentru sistemul public de sănătate, în contextul în care este primul spital public care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum acum exclusiv în mediul privat.
„Nu pot decât să vă felicit și să constat că rețeaua de tratament pentru oncologie la nivel național se extinde și asta este un lucru extraordinar de important. Prin Ministerul Sănătății și prin Banca Mondială încercăm să facem upgrade și la celelalte 12 echipamente de radioterapie din țară construite de noi în ultimii ani pentru stereotaxie, tocmai pentru că e important să ducem nivelul de complexitate al terapiei cât mai sus”, a transmis ministrul Alexanru Rogobete în timpul conferinței de presă organizată la SUUB.
Potrivit declaraților făcute de managerul SUUB, Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu, extinderea Secției de Radioterapie a Spitalul Universitar de Urgență București marchează un moment de referință pentru sistemul public de sănătate din România: este primul spital public din țară care introduce radioterapia stereotactică, o metodă avansată de tratament oncologic disponibilă până acum exclusiv în mediul privat.
„Legat de construcție și de ceea ce s-a întâmplat aici, să știți că a fost și o ambiție personală, pentru că eu unul am trecut prin boala asta și știu ce înseamnă și credeți-mă că nu e ușor să fii un pacient oncologic și să nu-și găsești resurse în mediul tău. Eu vă spun că e mai frumos decât în alte spitale și mai util decât în alte spitale mari din Europa”, a precizat Prof. Dr. Cătălin Cîrstoiu în fața jurnaliștilor.
Proiectul a fost finanțat integral din bugetul de stat și a presupus o investiție de 70 de milioane de lei, dintre care 50 de milioane pentru echipamente medicale de ultimă generație și 20 de milioane pentru infrastructură, fiind demarat în 2012, deblocat în 2020 și finalizat în acest început de an.
Astfel, noul centru completează lanțul integrat de îngrijire oncologică al SUUB, alături de chirurgia oncologică, oncologia medicală și tratamentele inovatoare, consolidând rolul spitalului în îmbunătățirea accesului pacienților la tratamente complexe și vitale.
SĂNĂTATE
Valoarea industriei farmaceutice pentru schimburile comerciale ale UE este de ”neegalat”. EFPIA propune 10 acțiuni-cheie pentru competitivitatea Europei
În contextul reuniunii de joi a șefilor de stat și de guvern ai statelor UE privind competitivitatea globală și consolidarea pieței unice, Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice (EFPIA) propune un set de 10 acțiuni destinate creșterii, competitivității și prosperității sectorului farmaceutic european, subliniind, totodată, momentul „decisiv” în care se află Europa față de competitorii globali: „Fără industria farmaceutică, balanța comercială a UE ar trece de la un excedent de 147 miliarde de euro la un deficit de 47 miliarde de euro.”
„Valoarea pe care industria farmaceutică o aduce balanței comerciale a UE este de neegalat și esențială pentru viitorul Europei. Cu toate acestea, prea des valoarea industrială strategică a sectorului este trecută cu vederea. Acum este momentul să acționăm, dacă vrem să culegem beneficiile pe care acest sector le poate aduce ca pilon cheie pe care să construim viitorul economic al Europei”, a avertizat președinta EFPIA, Nathalie Moll, în poziția oficială a Federației, remisă CaleaEuropeana.ro.
Crearea unui ecosistem adecvat pentru a sprijini un sector competitiv cheie pentru economia europeană
Primul pachet de acțiuni vizează crearea unui cadru european modern și predictibil pentru cercetare și inovare farmaceutică. EFPIA subliniază că regulile actuale nu mai țin pasul cu ritmul științei și al competiției globale. Consolidarea protecției proprietății intelectuale, modernizarea reglementărilor și accesul la finanțare sunt esențiale pentru ca Europa să rămână atractivă pentru investiții și inovare:
- Crearea celui mai bun cadru de proprietate intelectuală din categoria sa.
- Modernizarea cadrelor europene de reglementare și de studii clinice pentru a ține pasul cu inovarea.
- Asigurarea unei mai bune coerențe a cadrelor de reglementare în domeniul sănătății, mediului și produselor chimice.
- Creșterea fluxului de finanțare pentru inovare și simplificarea accesului la acesta.
- Asigurarea faptului că politica comercială a UE sprijină sectoarele competitive cheie pentru Europa.
Reforma măsurilor de acces pentru a valorifica inovația
Al doilea pachet se concentrează pe accesul real al pacienților la medicamente inovatoare. Măsurile actuale de control al costurilor pun o presiune tot mai mare pe industrie și riscă să descurajeze lansarea tratamentelor inovative. EFPIA propune o abordare echilibrată, care să recunoască valoarea medicamentelor inovatoare în stabilirea prețurilor și a rambursării.
- Relansarea dialogului strategic privind produsele farmaceutice.
- Creșterea cheltuielilor publice nete naționale pentru inovarea farmaceutică.
- Integrarea tuturor aspectelor legate de valoarea medicamentelor inovatoare în HTA și în mecanismele de stabilire a prețurilor și de rambursare.
- Eliminarea treptată a măsurilor naționale de limitare a costurilor și aplicarea Directivei UE privind transparența.
- Permiterea companiilor să stabilească în mod liber prețurile de lansare pe toate piețele europene.
Sectorul farmaceutic reprezintă, în prezent, unul dintre principalii motori ai creșterii cercetării și dezvoltării industriale în UE, investind 55 de miliarde de euro pe an în cercetarea și dezvoltarea europeană și generând exporturi în valoare de 320 de miliarde de euro:
- Industria farmaceutică este cel mai mare contribuitor la excedentul comercial al UE, cu 30% mai mare decât toate sectoarele combinate.
- Industria farmaceutică oferă locuri de muncă de înaltă valoare, creștere economică și investiții, furnizând în același timp instrumentele necesare pentru a combate amenințările globale la adresa sănătății și pentru a aborda provocările actuale ale Europei în domeniul sănătății.
Cu toate acestea, în ultimele două decenii, Europa a pierdut 25% din cota sa globală de investiții în favoarea altor regiuni. Cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare au crescut în medie cu 4,4% pe an între 2010 și 2022, în timp ce în SUA au crescut cu 5,5% și în China cu 20,7 %.
Făcând referire la raportul privind competitivitatea europeană întocmit de fostul premier italian Mario Draghi, la cererea Comisiei Europene, EFPIA semnalează, din nou, că majoritatea recomandărilor din raport rămân „neîndeplinite”.
Citiți și: Sectorul farmaceutic european pierde teren în fața SUA din cauza investițiilor reduse și reglementărilor fragmentate, avertizează raportul Draghi. Recent, raportul Letta constata că “nu există o piață unică reală pentru medicamente”
Dacă sectorul farmaceutic inovator este esențial pentru competitivitatea și securitatea Europei, importanța sa este la fel de mare și pentru România. Accesul pacienților români la tratamentele inovatoare face reala diferență între condamnare la moarte și șansa reală de supraviețuire în numeroase patologii, însă acest acces rămâne semnificativ limitat comparativ cu state precum Germania sau alte țări din UE.
Dincolo de impactul incontestabil asupra sănătății publice, industria farmaceutică are și o contribuție economică majoră la nivel național: aproape 5% din PIB, peste 6 miliarde de lei anual la bugetul de stat și zeci de mii de locuri muncă susținute direct și indirect, potrivit ARPIM.
Citiți și: Pacienții români așteaptă peste doi ani pentru accesul la medicamente inovative, față de doar 4 luni în Germania (Studiu W.A.I.T 2024)
SĂNĂTATE
Ministrul Sănătății anunță continuarea consolidării rețelei de centre de expertiză pentru bolile rare, cu un nou centru la Craiova și recertificarea celui de la Timișoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri continuarea consolidării rețelei naționale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR), prin deschiderea unui nou centru la Craiova și recertificarea celui de-al doilea, la Timișoara.
Potrivit ministrului, cele două structuri menite să ofere pacienților trasee medicale clare, expertiză concentrată și îngrijire coordonată funcționează în cadrul:
- Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova – centru dedicat diagnosticului și managementului integrat al angioedemului ereditar, o boală rară cu potențial sever, care necesită evaluare rapidă și intervenții specializate
- Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, din Timișoara – centru de expertiză pentru anomalii vasculare rare, cu accent pe diagnostic corect, monitorizare și coordonarea îngrijirii pe termen lung
„Pentru pacienți, aceste centre înseamnă acces la echipe multidisciplinare, capabile să gestioneze cazuri complexe și să asigure un management integrat, inclusiv pentru acondroplazie și alte displazii scheletale de cauză genetică, precum și pentru prevenția, diagnosticul genetic și managementul malformațiilor congenitale”, a scris Rogobete, pe Facebook.
În același timp, ministrul a precizat că pacienții beneficiază de diagnostic molecular și genomic, investigații imagistice avansate, analize specializate și consiliere genetică, instrumente esențiale pentru scurtarea unor trasee medicale care, în bolile rare, pot dura ani.
„Odată cu cele două centre, rețeaua națională ajunge la 52 de centre de expertiză funcționale. Este un pas important. În mai puțin de un an de mandat, au fost introduse 8 astfel centre, semn că recuperăm întârzieri și construim o infrastructură coerentă pentru pacienții cu boli rare”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Rogobete a precizat că dezvoltarea centrelor de expertiză merge în paralel cu extinderea accesului la terapii moderne, subliniind că, pe lângă medicamentele introduse în luna septembrie, săptămâna trecută au fost adăugate pe lista de compensate 52 de medicamente, inclusiv tratamente esențiale pentru boli rare și afecțiuni severe, care până recent aveau opțiuni limitate sau inexistente în sistemul public.
Acesta a explicat că terapiile sunt destinate pacienților care suferă de:
- inflamații severe ale vaselor de sânge, care pot duce la complicații majore dacă nu sunt tratate la timp;
- boli rare ale sângelui, cu evoluție imprevizibilă și risc vital;
- forme ereditare de amiloidoză, afecțiuni progresive care afectează organe vitale;
- boli neurologice autoimune, care pot provoca slăbiciune musculară severă, pierderea vederii sau dizabilitate;
- boli genetice rare ale metabolismului, care necesită tratament de substituție pe termen lung.
„Extinderea rețelei de centre de expertiză și accesul la terapii moderne fac parte din aceeași direcție: un sistem de sănătate care tratează bolile rare cu rigoare, continuitate și respect pentru pacient”, a concluzionat ministrul Sănătății.
SĂNĂTATE
40% dintre cazurile de cancer pot fi evitate. Care sunt cele 14 recomandări ale noului Cod european împotriva cancerului
A fost lansată cea mai recentă versiune a Codului european împotriva cancerului, care oferă prin cele 14 recomandări actualizate, o foaie de parcurs pentru reducerea riscului de cancer, combaterea concepțiilor greșite cu privire la cancer și îmbunătățirea sănătății publice și a stării de bine.
Aproximativ 40% din cazurile de cancer pot fi evitate. Strategiile eficiente pot să prevină îmbolnăvirea, să salveze vieți și să reducă suferința.
Codul european împotriva cancerului, actualizat
Codul revizuit pune un accent puternic pe alegerile stilului de viață și pe măsurile de sănătate publică pentru a reduce riscurile de cancer, acoperind aspecte precum vaccinarea, screeningul pentru depistarea cancerului, alăptarea, consumul de alcool, așa-numitele alimente ultraprocesate și poluarea aerului, printre altele. Codul actualizat a fost elaborat de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului în numele Comisiei Europene.
Codul european împotriva cancerului – ediția a 5-a (ECAC5), constă în 14 recomandări bazate pe dovezi științifice actuale privind factorii comportamentali individuali, factorii de mediu și intervențiile medicale, specifice populației generale din UE.
- Fumatul: Nu fumați. Nu utilizați nicio formă de tutun și nici produse de vapat. Dacă fumați, ar trebui să renunțați.
- Expunerea la fumul de tutun produs de alte persoane: Asigurați un mediu fără fum de tutun în locuința și în autovehiculul dumneavoastră.
- Creșterea în greutate și obezitatea: Acționați pentru a evita sau a gestiona creșterea în greutate și obezitatea:
• limitați consumul de alimente cu conținut mare de calorii, zaharuri, grăsimi și sare;
• limitați consumul de băuturi cu un conținut mare de zaharuri; consumați în principal apă și băuturi neîndulcite;
• limitați consumul de alimente ultraprocesate.
- Activitatea fizică: Practicați zilnic activități fizice. Limitați timpul în care stați așezat(ă).
- Alimentația: Consumați cereale integrale, legume, leguminoase și fructe ca o parte importantă a alimentației dumneavoastră zilnice. Limitați consumul de carne roșie și evitați carnea procesată.
- Consumul de alcool: Evitați băuturile alcoolice.
- Alăptarea: Alăptați-vă bebelușul cât mai mult timp posibil.
- Expunerea la soare: Evitați expunerea excesivă la soare, în special a copiilor. Utilizați produse de protecție solară. Nu utilizați niciodată aparate de bronzat.
- Factorii cancerigeni de la locul de muncă: Informați-vă cu privire la factorii cancerigeni de la locul de muncă și solicitați angajatorului să vă protejeze împotriva acestora. Urmați întotdeauna instrucțiunile în materie de sănătate și securitate la locul de muncă.
- Gazul radon din spațiile interioare locuite: Informați-vă cu privire la nivelurile de radon din zona dumneavoastră consultând o hartă locală a radonului. Apelați la profesioniști pentru a măsura nivelurile din locuința dumneavoastră și, dacă este necesar, pentru a le reduce.
- Poluarea atmosferică: Luați măsuri pentru a reduce expunerea la poluarea atmosferică prin:
• utilizarea transportului în comun și mersul pe jos sau cu bicicleta în locul utilizării unui autovehicul;
• alegerea unor rute cu trafic redus atunci când mergeți pe jos sau cu bicicleta sau atunci când faceți mișcare;
• asigurarea unui mediu fără fum în locuința dumneavoastră, evitând arderea de materiale precum cărbunele sau lemnul;
• sprijinirea politicilor care îmbunătățesc calitatea aerului.
- Infecțiile care cauzează cancer:
• Vaccinați-vă fetele și băieții împotriva virusului hepatitei B și a papilomavirusului uman (HPV) la vârsta recomandată în
țara dumneavoastră.
•Participați la teste și tratamente împotriva virusurilor hepatitei B și C, virusului imunodeficienței umane (HIV) și bacteriei Helicobacter pylori, conform recomandărilor din țara dumneavoastră.
- Tratamentul de substituție hormonală: Dacă decideți să utilizați tratament de substituție hormonală (pentru simptome asociate menopauzei) după o discuție aprofundată cu profesionistul din domeniul sănătății care se ocupă de îngrijirea dumneavoastră, limitați utilizarea lui la cea mai scurtă durată posibilă.
- Programe organizate de screening pentru depistarea cancerului: Participați la programe organizate de screening pentru depistarea cancerului, conform recomandărilor din țara dumneavoastră, pentru a depista: • cancerul intestinal; • cancerul de sân; • cancerul de col uterin; • cancerul pulmonar.
Pentru prima dată, ECAC5 se adresează nu doar persoanelor fizice, ci și factorilor de decizie politică, incluzând 14 măsuri complementare la nivelul populației, menite să consolideze recomandările individuale. Aceste recomandări oferă beneficii conexe pentru prevenirea altor boli netransmisibile (BNT) care au factori de risc subiacenți similari, precum și oportunități de promovare a sănătății.
Împreună, recomandările ECAC5 oferă o foaie de parcurs pentru reducerea riscului de cancer, combaterea concepțiilor greșite cu privire la cancer și îmbunătățirea sănătății publice și a stării de bine.
Citiți și: Ziua Mondială de Combatere a Cancerului | Comisia Europeană: Calea de urmat este clară – prevenție și politici de sănătate solide în UE
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică
Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale
Macron îndeamnă UE ca “momentul Groenlanda” să accelereze reformele la summitul din Alden-Biesen: Administrația Trump este “deschis anti-europeană” și urmărește “dezintegrarea” UE
De la Davos la München: Elefantul din cameră și clipa adevărului în Europa
Maia Sandu anunță inițierea unui dialog național pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul digital: Așa cum îi protejăm în viața de zi cu zi, trebuie să avem grijă de ei și în sfera virtuală
Ministrul Justiției a prezentat Comisiei Europene progresele României legate de eficiența sistemului judiciar și lupta anticorupție
“Elefantul din cameră”: Marco Rubio va conduce delegația SUA la Conferința de Securitate de la München. Șeful diplomației americane se va deplasa apoi la Bratislava și Budapesta
SUA își pun amprenta în Caucazul de Sud: Vance și premierul Armeniei au semnat un acord în domeniul energiei nucleare de cel puțin 9 miliarde de dolari
O decuplare tehnologică completă de SUA nu este un obiectiv realist, transmit capitalele UE (sondaj Politico Europe)
„Toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”: MIPE acordă EPPO, DNA și DLAF acces direct la baza de date MySMIS
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA6 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA1 week ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA6 days ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
SUA1 week ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
-
INTERNAȚIONAL5 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)