MSC 2022 | Charles Michel: Occidentul nu poate întinde “pentru eternitate o ramură de măslin” Rusiei. Unitatea transatlantică, “cimentată” de acțiunile Kremlinului

Kremlinul a sperat să divizeze și să slăbească alianța transatantică, însă “a reușit exact contrariul”, fiindcă “unitatea noastră a fost cimentată”, a afirmat duminică, pe scena Conferinței de Securitate de la München, președintele Consiliului European, Charles Michel, într-un discurs care a produs același ecou cu al mesajelor președintei Comisiei Europene, secretarului general al NATO și vicepreședintei SUA, pe podiumul aceluiași eveniment.

“Marea întrebare rămâne: vrea Kremlinul dialog?”, s-a întrebat Charles Michel într-un discurs susținut la ediția din 2022 a Conferinței, adăugând că “nu putem să întindem pentru eternitate o ramură de măslin în timp ce Rusia efectuează teste cu rachete şi continuă să comaseze trupe”.

“Kremlinul a sperat să divizeze și să slăbească Alianța noastră. Au făcut exact contrariul. Unitatea noastră a fost cimentată. Atât în cadrul UE, cât și dincolo de Atlantic. Suntem pe deplin uniți”, a precizat el.

