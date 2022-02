MSC 2022 | Ursula von der Leyen anunță că UE poate rezista fără gazul rusesc: Când Rusia încearcă să ne divizeze, Europa și SUA sunt pe deplin unite și aliniate

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a primit pe premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, la sediul Executivului European de la Bruxelles.

Cei doi oficiali au discutat despre criza din Ucraina, dar și despre importanța redresării economice din Polonia, în urma pandemiei de COVID-19.

„Suntem uniți în sprijinul nostru pentru Ucraina și facem apel către Moscova să dezescaladeze.De asemenea, împărtășim obiectivul unei redresări economice puternice în Polonia. Investițiile și reformele sunt esențiale”, a transmis președinta Comisiei Europene într-un mesaj pe contul de Twitter.

