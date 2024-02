MSC 2024: Luminița Odobescu s-a întâlnit, la München, cu veterani de război ucraineni, transmițând mesajul ferm de solidaritate al României cu Ucraina

Corespondență din München

Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a participat sâmbătă, 17 februarie 2024, la cea de-a doua zi a Conferinței Internaționale de Securitate de la München, a cărei agendă a inclus o întrevedere cu veterani de război ucraineni, un eveniment dedicat situației femeilor din Afganistan și întâlniri cu omologi, dar și cu și reprezentanți ai unor think-tank-uri internaționale, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Astfel, ministrul Luminița Odobescu a participat la o întâlnire cu un grup de veterani de pe frontul ucrainean, prilej cu care a transmis un mesaj ferm de solidaritate a României cu Ucraina și poporul ucrainean, în lupta lor legitimă de a-și apăra independența, integritatea teritorială și suveranitatea în fața războiului de agresiune ilegal al Rusiei. Demnitarul român a adresat felicitări pentru curajul și reziliența armatei ucrainene și a poporului ucrainean și a exprimat încrederea că sacrificiile vor fi răsplătite prin înfăptuirea justiției și tragerea la răspundere pentru crimele comise de Rusia împotriva Ucrainei.

Honored to meet Ukrainian Heroes in Munich, sending a strong message of 🇷🇴 solidarity with 🇺🇦. Their courage, determination, and resilience in defending independence, territorial integrity, and sovereignty against RU aggression is inspiring. #StandWithUkraine 🇷🇴🇺🇦 @DmytroKuleba pic.twitter.com/HYlegWyN4E — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) February 17, 2024

Ministrul român al afacerilor externe a luat parte și la o masă rotundă dedicată situației actuale a femeilor din Afganistan, organizată de ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Annalena Baerbock, și de ministrul afacerilor externe al Canadei, Mélanie Joly. Demnitarul român a relevat crizele multiple care afectează simultan Afganistanul la nivel de securitate, umanitar, economic și politic și a punctat în mod particular deteriorarea gravă a drepturilor omului și a democrației în întreaga țară, cu o tendință dramatică de încălcare a drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv prin excluderea lor sistematică din majoritatea sferelor vieții publice. A subliniat rolul esențial al ONU, dar și al coordonării la nivel regional și internațional, inclusiv pentru tragerea la răspundere a celor vinovați pentru încălcarea acestor drepturi. De asemenea, ministrul Luminița Odobescu a punctat necesitatea asistenței financiare și tehnice susținute pentru consolidarea organizațiilor de femei în eforturile lor de consolidare a păcii.

Insightful talks on the situation of women in 🇦🇫, hosted by @melaniejoly and @ABaerbock. Emphasized the vital role of the UN coordination in ensuring accountability for rights violations. Urgent need for sustained support to empower women’s organizations in peace-building. https://t.co/OTQCEcG7e0 — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) February 17, 2024

Ministrul afacerilor externe român a avut, de asemenea, o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Sultanatului Oman, Sayyid Badr Albusaidi. Cei doi oficiali au realizat o trecere în revistă a stadiului cooperării româno-omaneze, precum și a calendarului de contacte bilaterale, într-un context aniversar în care se vor celebra 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două state. Totodată, șefii celor două diplomații au avut un schimb de opinii pe marginea situației de securitate din zona extinsă a Orientului Mijlociu. Ministrul de externe român a reiterat susținerea României față de crearea condițiilor necesare pentru o pace durabilă în regiune.

Insightful discussion today at #MSC2024 with my Omani counterpart, H.E. Sayyid Badr Albusaidi🇴🇲. Strong interest in advancing our politic dialogue and economic bilateral agenda. @badralbusaidi pic.twitter.com/BaGXQhnMKy — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) February 17, 2024

Șefa diplomației române a avut o întrevedere și cu noul ministru al afacerilor externe al Argentinei, Diana Mondino. Cu acest prilej, a fost trecut în revistă stadiul relației bilaterale și au abordat perspectivele de cooperare viitoare, conform rezultatelor vizitei efectuate de președinte Klaus Iohannis în Argentina, în aprilie 2023. Au fost abordate și stadiul candidaturilor celor două state la Organizație pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și teme de actualitate de pe agendele regională și multilaterală, în special impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și relațiile UE – Argentina. Ministrul român a adresat omologului argentinian invitația de a vizita România în cursul acestui an, pentru a continua și aprofunda consultările bilaterale, invitație acceptată cu interes.

Very friendly and productive discussion at my meeting with DianaMondino, Minister of Foreign Affairs of Argentina. We are both committed to continue upgrading & strengthening the bilateral 🇷🇴-🇦🇷 relations & coordinating on international agenda. #MSC2024 @ArgentinaMFA pic.twitter.com/bDCDf76Fz9 — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) February 17, 2024

Ministrul Luminița Odobescu a avut, de asemenea, o întrevedere bilaterală cu ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Socialiste Sri Lanka, Ali Sabry. Cu acest prilej, cei doi oficiali au subliniat interesul cu privire la aprofundarea cooperării sectoriale în domenii de interes reciproc precum educație, petrol și gaze, comerț, IT&C. Omologul din Sri Lanka a prezentat elemente de noutate privind demersul de deschidere în România a ambasadei statului său, cu ambasador rezident la București. Oficialul român a reiterat sprijinul autorităților române pentru acest demers. Cei doi miniștri au tratat și subiecte de interes reciproc, aflate pe agenda internațională.

Fruitful discussion with @alisabrypc on the margins of #MSC2024. Discussed key bilateral issues, including plans for the official opening of an 🇱🇰 embassy in 🇷🇴. I look forward to welcoming my counterpart to Bucharest, to mark this special moment in the 🇷🇴 – 🇱🇰 relations. pic.twitter.com/ipAODWNm3Z — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) February 17, 2024

Agenda ministrului afacerilor externe a inclus și o întrevedere cu ministrul de stat pentru afaceri europene și internaționale al landului Bavaria și co-președinte al Comisiei Mixte Guvernamentale România-Bavaria, Eric Beisswenger. Oficialul român l-a felicitat pe ministrul Beisswenger pentru numirea în funcția de co-președinte al comisiei mixte și a afirmat angajamentul pentru consolidarea cooperării bilaterale, în perspectiva viitoarei ediții a Comisiei, prevăzută pentru anul 2025, în România. Discuțiile au relevat interesul părților pentru consolidarea legăturilor politice, economice și culturale intense dintre România și Bavaria, potențate de minoritatea germană din România și de comunitatea de români din Bavaria, cea mai numeroasă comunitate de străini din acest land. Ministrul Odobescu a exprimat interesul pentru creșterea investițiilor germane în economia României.

Happy to meet State Minister @EricBeisswenger in the margins of the #MSC2024 in München 🇩🇪. Very good discussion on boosting cooperation with Bavaria, including on Joint Governmental Commission, as well as on intensifying our efforts in supporting 🇺🇦 and 🇲🇩. @BayernRegierung pic.twitter.com/dNTC5FPIm3 — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) February 17, 2024

Totodată, ministrul de externe român a avut o întrevedere cu Ted Deutch, CEO al American Jewish Committee. Oficialul român a exprimat îngrijorare față de creșterea alarmantă, la nivel mondial, a incidentelor antisemite, în mediul online și offline. A subliniat că asigurarea protecției fizice a membrilor comunității evreiești trebuie să fie prioritară în acest context. A reliefat eforturile constante ale României, inclusiv pe cele recente, care se înscriu în implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură 2021-2023. S-a referit, în egală măsură, la elaborarea viitoarei Strategii, toate aceste activități fiind realizate în strânsă cooperare cu Federația Comunităților Evreiești din România.

De asemenea, demnitarul român a avut o întrevedere cu directorul executiv al Institutului European pentru Pace, Michael Keating. Situația din regiunea Mării Negre, generată de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucraina, a reprezentat un element central al discuțiilor, precum și evoluțiile de securitate din Balcanii de Vest, Asia, Orientul Mijlociu și Africa.