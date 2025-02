MSC 2025 | “A venit vremea creării forțelor armate ale Europei”, afirmă Zelenski: Unii pot fi frustrați de Bruxelles, dar alternativa este Moscova, care va diviza Europa

Corespondență din München

Europa și Franța vor ajuta Ucraina la negocierile pentru o pace solidă și durabilă dacă președintele american Donald Trump îl va convinge pe liderul rus Vladimir Putin să pună capăt agresiunii împotriva Ucrainei.

Angajamentul îi aparține președintelui francez Emmanuel Macron după o discuție telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Conferința de Securitate de la München.

“Tocmai am vorbit cu președintele Zelenski. Dacă președintele Donald Trump îl poate convinge cu adevărat pe președintele Putin să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei, aceasta este o veste bună. Apoi, ucrainenii vor fi singurii care pot conduce discuțiile pentru o pace solidă și durabilă. Îi vom ajuta în acest demers“, a scris Macron, pe contul său de pe rețeaua X.

Liderul francez a reluat apelul pe care l-a făcut într-un interviu în Financial Times, acela ca Europa să răspundă la “electroșocul” revenirii lui Trump la Casa Albă.

“Noi, europenii, va trebui să ne consolidăm securitatea colectivă și să devenim mai autonomi. Franța își va juca pe deplin rolul în accelerarea acestui proces. O Europă mai puternică și mai suverană, să o facem acum“, a continuat el, după ce, pe scena Conferinței, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că țările Uniunii Europene vor putea să își majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare prin activarea unei clauze de urgență în așa fel încât cheltuielile militare să nu fie luate în calcul în limitele deficitului lor bugetar.

