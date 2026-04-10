Muntenegru își dorește aderarea la UE preponderent din rațiuni de securitate: Este poate chiar ultimul proiect de pace de pe Pământ în zilele noastre

Muntenegru își dorește aderarea la Uniunea Europeană nu atât din motive economice, cât din considerente de securitate și valori comune, a declarat premierul Milojko Spajić, într-un context geopolitic marcat de războiul din Ucraina și tensiuni crescute la nivel global, relatează Politico.

„Aderarea la UE era, în trecut, o poveste despre sprijin fiscal pentru infrastructură. Dar nu mai este cazul”, a afirmat Spajić în cadrul European Pulse Forum organizat la Barcelona.

În prezent, liderul de la Podgorica vede Uniunea Europeană drept un „proiect de pace”, poate chiar „ultimul proiect de pace de pe Pământ în zilele noastre”.

„Pentru noi, motivul principal pentru care vrem să aderăm la UE ține, în mod evident, de valorile comune în care credem. În al doilea rând, este piața unică, cu o jumătate de miliard de oameni, comparativ cu o jumătate de milion de muntenegreni. Iar al treilea lucru este că este un proiect de pace”, a explicat acesta.

Declarațiile vin în contextul în care tot mai multe state europene din afara UE, de la Islanda la Republica Moldova, își exprimă interesul pentru aderare din motive de securitate, nu doar economice, după invazia Rusiei în Ucraina din 2022 și amenințările fostului președinte american Donald Trump privind anexarea Groenlandei.

Muntenegru, care a deschis negocierile de aderare în 2012, este în prezent cel mai avansat stat candidat, închizând 14 din cele 33 de capitole necesare pentru aderare. Cu toate acestea, unele state membre rămân reticente față de extindere și solicită mai întâi reformarea procesului decizional al Uniunii.

Spajić a declarat că țara sa este „în proporție de 80-90% pregătită” pentru finalizarea negocierilor și s-a arătat „foarte încrezător” că acest proces poate fi încheiat până la finalul anului 2026, în vederea atingerii obiectivului ambițios de aderare în 2028.

„Unele dintre reformele pe care le implementăm acum sunt absolut fără precedent”, a subliniat premierul.

În opinia sa, aderarea Muntenegrului ar transmite „un semnal de speranță pentru Balcanii de Vest” și ar consolida politica de extindere ca „un instrument foarte, foarte puternic al Uniunii Europene”.