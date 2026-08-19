Mykhailo Fedorov, fostul ministru al Apărării, cere organizarea de noi alegeri în Ucraina: Democrația nu este un lux rezervat vremurilor de pace

Mykhailo Fedorov, fostul ministru ucrainean al Apărării, popular pentru inovațiile aduse pe câmpul de luptă și care a fost demis de președintele Zelenski, după doar șase luni de mandat, a publicat un discurs video în care cere organizarea alegerilor în Ucraina.

„Trebuie să răspundem la o întrebare fundamentală: cum trebuie să funcționeze statul dacă războiul durează ani de zile? Și, mai departe, dacă războiul va mai dura un an, doi sau trei, poate Rusia să primească, de fapt, dreptul de a decide când își vor putea alege din nou ucrainenii conducerea? Sunt convins că nu. Democrația nu poate fi ostaticul Rusiei. Luptăm tocmai pentru că vrem să rămânem un stat european liber. De aceea, trebuie să găsim un mecanism legal, sigur și realist care să permită Ucrainei să reia pe deplin procesul democratic, chiar și în condițiile unui război de lungă durată”, a semnalat acesta în discursul său.

Mykhailo Fedorov face apel la găsirea unei soluții pentru asigurarea securității procesului electoral: „Trebuie să garantăm dreptul la vot al militarilor, al milioanelor de ucraineni aflați în străinătate și al oamenilor din regiunile apropiate de front. Trebuie să asigurăm securitatea procesului electoral, independența instituțiilor și încrederea în rezultate. Dar faptul că este dificil nu înseamnă că este imposibil.”

„Ucraina a făcut deja de multe ori lucruri pe care lumea le considera imposibile. Putem găsi o soluție și în această situație. Pentru că democrația nu este un lux rezervat vremurilor de pace. Democrația este o parte din ceea ce apărăm astăzi prin luptă. Dar există încă un motiv pentru care această discuție este necesară tocmai acum. Oamenii nu pot trăi la nesfârșit într-un stat în care nu înțeleg de ce sunt luate anumite decizii”, a mai adăugat acesta.

Constituția Ucrainei nu permite organizarea de alegeri în timp ce țara se află sub legea marțială, situație care persistă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022, relatează Politico.