“N-o să plângem Republica Islamică Iran”: Nicușor Dan nu va convoca CSAT privind situația din Orientul Mijlociu întrucât nu reprezintă un “pericol imediat pentru România”

Corespondență din Varșovia

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Varșovia, că nu va convoca o ședință a Consiliul Suprem de Apărare a Țării în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, atât timp cât evoluțiile din regiune nu reprezintă „un pericol imediat” pentru România.

„Nu am convocat CSAT și nu îl vom convoca, cât lucrurile nu prezintă un pericol imediat direct pentru România”, a precizat șeful statului, răspunzând la o întrebare în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Președintele Nicușor Dan efectuează joi o vizită la Varșovia la invitația președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, pe agenda discuțiilor figurând avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Polonia, inclusiv dezvoltarea cooperării multilaterale în cadrul oferit de Formatul București 9.

Președintele a arătat că instituțiile responsabile monitorizează evoluțiile și că există cooperare constantă la nivel tehnic între structurile implicate. „Toată lumea din structurile tehnice cooperează. Toate rapoartele le am și eu de la structurile militare”, a adăugat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a subliniat că o prioritate pentru autoritățile române este repatrierea cetățenilor români aflați în zonele afectate de conflict.

În același context, Nicușor Dan a criticat regimul de la Teheran, afirmând că România nu va deplânge eventuale evoluții negative pentru conducerea de la Iran.

„N-o să plângem Republica Islamică Iran (…), un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organisme internaționale în problema nucleară și care din aceste motive a fost supus sancțiunilor”, a spus președintele.