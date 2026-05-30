Nadia Comăneci, decorată de Nicușor Dan la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: Dacă multe fetițe din lume își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ați făcut ceva cu adevărat excepțional

Performanțele obținute de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal au rămas, după aproape jumătate de secol, un reper al excelenței sportive la nivel mondial, a afirmat președintele Nicușor Dan, care i-a conferit sâmbătă fostei mari campioane Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce, cea mai înaltă distincție acordată de statul român unei personalități sportive.

„Dacă lumea, după 50 de ani, își aduce aminte, multă lume din multe locuri din lumea asta, și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ceea ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional”, a declarat șeful statului la ceremonia organizată la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a semnat o serie de decrete de decorare cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, aducând un omagiu personalităților și instituțiilor care au contribuit la prestigiul sportului românesc, a anunțat Administrația Prezidențială.

Astfel, în semn de înaltă recunoștință, prețuire și mândrie pentru dăruirea și profesionalismul de excepție cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al țării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenței umane și înscriindu-și numele în patrimoniul sportiv și identitar al României, șeful statului i-a conferit Nadiei Comăneci Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Totodată, în semn de apreciere pentru excelența și profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al României, pentru rolul său în formarea tinerelor generații de campioni și pentru influența exercitată asupra dezvoltării sportului la nivel mondial, președintele a conferit Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I Clubului Sportiv Municipal Onești.



În discursul său, Nicușor Dan a subliniat că performanțele excepționale sunt rezultatul muncii și perseverenței, nu doar al talentului.

„Vreau să vă mulțumesc, de asemenea, că spuneți lumii, și mai ales copiilor, că nu e suficient să ai talent și că, pentru a obține ceva excepțional, trebuie multă muncă. (…) E foarte bine ca dumneavoastră, și alții ca dumneavoastră, mai mult decât politicieni, să spună oamenilor că, dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă”, a afirmat președintele.

El a remarcat și modul în care fosta campioană olimpică a continuat să promoveze valorile sportului după încheierea carierei competiționale.

„Vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie, care promovează gimnastica, promovează sportul, cu toate valorile care sunt asociate sportului – muncă, fair play, lucru în echipă – și continuați să promovați și să sprijiniți România”, a spus Nicușor Dan.

La începutul ceremoniei, președintele a arătat că distincția acordată Nadiei Comăneci reprezintă cea mai înaltă recunoaștere oferită de statul român unei personalități sportive și a apreciat că performanțele acesteia au rămas un simbol al excelenței pentru generații întregi.