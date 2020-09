Nagorno-Karabah: România face apel la Armenia și Azerbaidjan să reia dialogul politic după ce Armenia a declarat legea marțială și a dispus mobilizarea armatei

Evoluţia situaţiei între Armenia şi Azerbaidjan este “tulburătoare”, iar România face apel către ambele părţi să reia dialogul politic pentru a găsi soluţii prin mijloace paşnice, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

“Evoluţia situaţiei dintre Armenia şi Azerbaidjan, pe linia de contact, este tulburătoare. România face apel către ambele părţi pentru dezescaladarea conflictului şi pentru reluarea dialogului politic, în scopul de a găsi soluţii exclusiv prin mijloace paşnice, în cadrul legii internaţionale”, a scris, duminică, pe Twitter, Aurescu.

Disturbing developments between #Armenia and #Azerbajian on the line of contact. #Romania calls on both sides to deescalate and resume the political dialogue in order to find solutions exclusively through peaceful means, in accordance with international law

Armenia a declarat legea marţială şi a dispus o mobilizare totală a armatei în urma confruntărilor din regiunea Nagorno-Karabah disputată cu Azerbaidjanul, a anunţat duminică premierul armean Nikol Pashinyan, transmit Reuters, AFP şi dpa, potrivit Agerpres.

”Susţinem ferm statul nostru, armata noastră şi vom învinge. Trăiască glorioasa armată armeană!”, a scris pe Twitter şeful executivului armean.

At the decision of the Government, martial law and general mobilization is being declared in the Republic of #Armenia. I call on the personnel attached to the troops to present themselves to their district commissariats.

For the fatherland, for victory.

