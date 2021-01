Nagorno-Karabakh: Rusia a mediat formarea unui grup tripartit cu Armenia și Azerbaidjan pentru dezvoltarea economiei și infrastructurii de transport a regiunii

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează azi, 12 ianuarie, o vizită oficială în Ucraina, în urma invitației lansate de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski.

Cu acest prilej, Volodimir Zelenski și-a exprimat speranță că relațiile moldo-ucrainene vor fi relansate, deteriorate de declarațiile fostului președinte Igor Dodon potrivit căruia Peninsula Crimeea, anexată ilegal, ar aparține Rusiei.

„Acesta este începutul noilor relații între Ucraina și Republica Moldova. Suntem uniți în valori și poziții comune pe agenda europeană. Apreciem că președintele Republicii Moldova susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și nu se teme să numească Crimeea ucraineană”, a scris președintele Ucrainei pe contul de Twitter.

Welcome to Kyiv @sandumaiamd. This is the beginning of new relations between 🇺🇦 & 🇲🇩. We are united by common values & positions on the European agenda. We appreciate that the 🇲🇩 President supports 🇺🇦 sovereignty & territorial integrity, and is not afraid to call Crimea Ukrainian pic.twitter.com/m3vIJlVEFw

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021