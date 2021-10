Natalia Gavrilița a semnat, la Bruxelles, Acordul privind participarea Republicii Moldova la Orizont Europa, programul de cercetare și inovare al UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut marți o convorbire telefonică cu președinta Maia Sandu, cu privire la problemele cu care se confruntă Republica Moldova în aprovizionarea cu gaze naturale, asigurând-o pe șefa statului moldovean de sprijinul Uniunii Europene

“O convorbire telefonică bună cu Maia Sandu. Suntem în contact regulat pentru a ajuta Moldova să facă față problemei aprovizionării cu gaze. UE este alături de Moldova. Experții noștri sunt pe teren pentru a ajuta la rezolvarea situației”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

Șefa executivului european a mai anunțat că, în prezent, UE analizează “măsuri suplimentare de sprijin”.

🇪🇺🇲🇩 Good phone call with @sandumaiamd. We are in regular contact to help Moldova face its gas supply issue.

The EU stands with Moldova. Our experts are on the ground to help with the situation.

We are currently looking into additional support measures. pic.twitter.com/87p17Vnep8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2021