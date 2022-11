Natalia Gavrilița anunță că R. Moldova intenționează să solicite țărilor UE 450 de milioane de euro pentru a trece cu bine peste această iarnă

Solidaritatea Uniunii Europene cu Republica Moldova este “de nezdruncinat”, a afirmat joi, la Chișinău, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, unde a anunțat sporirea sprijinului UE pentru ca R. Moldova să facă față “crizei energetice acute provocate de Rusia”, un ajutor financiar de 200 de milioane de euro pentru gestionarea crizei energetice și un alt sprijin bugetar de 50 de milioane de euro.

“Numai în ultimul an, Uniunea Europeană a oferit peste 814 milioane de euro sub formă de împrumuturi și granturi pentru Republica Moldova acum Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică acută legată atât de aprovizionarea cu gaz și electricitate, cât și de accesibilitatea gazului și electricității. Și fiți siguri că facem tot ce ne stă în putință pentru a vă ajuta să faceți față acestei crize. Prin urmare, am pregătit un pachet suplimentar de sprijin energetic pentru Republica Moldova”, a spus von der Leyen, într-o conferință comună de presă alături de președinta Maia Sandu.



Șefa Comisiei Europene a anunțat astfel un angajament financiar de aproape 250 de milioane de euro pentru Republica Moldova.

“În primul rând, ne angajăm să alocăm 200 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova să își satisfacă nevoile de aprovizionare cu gaz. Aceasta va consta în 100 de milioane de euro sub formă de granturi și 100 de milioane de euro sub formă de împrumuturi. Banii ar trebui să fie disponibili începând cu ianuarie 2023 și, în al doilea rând, vom oferi 50 de milioane de euro în plus pentru sprijin bugetar pentru Republica Moldova acest lucru va ajuta la acordarea de sprijin celor mai vulnerabili, astfel încât acesta să fie un sprijin bugetar orientat”, a precizat Ursula von der Leyen.

În cele din urmă, președinta executivului european a precizat că UE va lucra îndeaproape cu donatorii globali pentru a oferi sprijin suplimentar Republicii Moldova prin intermediul Platformei de sprijin înființate de Franța, Germania și România, care se va reuni pentru a treia în acest an, la Paris, pe 21 noiembrie. Precedentele reuniuni au avut loc la Berlin, în luna aprilie, și la București, în luna iulie.

I am glad to announce that we will provide an additional:

• €200 million for your energy security

• €50 million in budgetary support

And we will help mobilise other international donors. pic.twitter.com/JqF2HZgZuA

