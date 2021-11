Natalia Gavrilița și consilierul pentru securitate națională al lui Boris Johnson au discutat despre sprijinul Marii Britanii pentru modernizarea sistemului de apărare al Republicii Moldova

Premierul britanic, Boris Johnson, gazda Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice, a salutat sâmbătă acordul istoric privind clima la care s-a ajuns în cadrul COP26 de la Glasgow, informează comunicatul oficial.

COP26 s-a încheiat sâmbătă seară la Glasgow, unde țările participante au aprobat ,două săptămâni de discuții intense și negocieri,un acord pentru accelerarea luptei împotriva încălzirii globale. „Pactul climatic de la Glasgow”, combinat cu o ambiție sporită din partea țărilor, își propune să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius,

„Am cerut națiunilor să se unească pentru planeta noastră la COP26 și au răspuns la această chemare. Mai sunt foarte multe de făcut în anii următori. . Vreau să le mulțumesc liderilor, negociatorilor și militanților care au făcut ca acest pact să se întâmple, dar și oamenilor din Glasgow, care i-au primit cu brațele deschise. Acordul de sâmbătă reprezintă un mare pas înainte și ceea ce este important este că avem primul acord internaţional de reducere a utilizării cărbunelui şi un plan de limitare a încălzirii globale la 1,5 grade”, a declarat șeful guvernului britanic.

„Deși mai sunt încă atât de multe de făcut pentru a ne salva planeta, sper că vom privi în urmă la COP26 de la Glasgow ca la începutul sfârșitului schimbărilor climatice. Voi continua să lucrez neobosit pentru atingerea acestui obiectiv”, a mai spus el.

We’ve made serious breakthroughs @COP26.

We’ve kept 1.5 alive and made huge progress on coal, cars, cash and trees.

And while there is still so much that needs to be done to save our planet, we’ll look back at COP26 as the moment humanity finally got real about climate change. pic.twitter.com/Rf91HN4fS3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 13, 2021