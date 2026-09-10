Nathalie Moll, Director General EFPIA: Competitivitatea Europei în științele vieții depinde de o piață care recunoaște și recompensează inovarea

SĂNĂTATE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© European Union , 2025

Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice –EFPIA salută propunerea Comisiei Europene pentru un Act european privind achizițiile publice, catalogând demersul drept „un pas important către modernizarea achizițiilor publice în întreaga Uniune Europeană.”

EFPIA susține trecerea către utilizarea celui mai bun raport preț-calitate (Best Price-Quality Ratio – BPQR) ca metodă implicită de atribuire, precum și consolidarea instrumentelor de achiziții favorabile inovării: „Aceasta reprezintă o schimbare importantă față de deciziile de achiziție bazate în principal pe prețul cel mai scăzut”, a transmis EFPIA într-o poziție oficială.

Potrivit Federației, achizițiile bazate exclusiv pe preț ar trebui limitate la circumstanțe excepționale, clar definite, astfel încât calitatea și valoarea să fie recunoscute în mod consecvent în toate statele membre.

„Achizițiile publice ar trebui să recompenseze valoarea, nu doar să identifice cea mai ieftină opțiune. Propunerea Comisiei reprezintă un pas important către recunoașterea calității, inovării și rezilienței drept elemente centrale ale deciziilor privind achizițiile publice, ceea ce, în cele din urmă, va aduce beneficii pacienților europeni. Pe măsură ce propunerea va fi analizată de Parlamentul European și de Consiliu, va fi important să ne asigurăm că aceste principii pot fi aplicate în mod consecvent în toate statele membre, evitând în același timp cerințele privind localizarea care restrâng concurența sau subminează reziliența lanțurilor de aprovizionare. Dacă Europa dorește să fie competitivă la nivel mondial în domeniul științelor vieții, are nevoie nu doar de un ecosistem de cercetare de nivel mondial, ci și de condiții de piață care să recunoască și să recompenseze inovarea și valoarea. Achizițiile publice au un rol important de jucat în atingerea acestui obiectiv”, a punctat Nathalie Moll, Director General EFPIA.

EFPIA subliniază, totodată, că reziliența lanțurilor de aprovizionare nu trebuie echivalată cu „localizarea producției”. Federația susține menținerea accesului nedescriminatoriu pentru furnizorii internaționali de încredere și avertizează că impunerea unor criterii geografice rigide ar putea chiar limita concurența și ar afecta securitatea aprovizionării cu medicamente.

Citiți și: Comisia Europeană propune un Act privind inovarea pentru a ajuta ideile inovatoare europene să se dezvolte și să fie competitive la nivel mondial

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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