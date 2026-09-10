Nathalie Moll, Director General EFPIA: Competitivitatea Europei în științele vieții depinde de o piață care recunoaște și recompensează inovarea

Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice –EFPIA salută propunerea Comisiei Europene pentru un Act european privind achizițiile publice, catalogând demersul drept „un pas important către modernizarea achizițiilor publice în întreaga Uniune Europeană.”

EFPIA susține trecerea către utilizarea celui mai bun raport preț-calitate (Best Price-Quality Ratio – BPQR) ca metodă implicită de atribuire, precum și consolidarea instrumentelor de achiziții favorabile inovării: „Aceasta reprezintă o schimbare importantă față de deciziile de achiziție bazate în principal pe prețul cel mai scăzut”, a transmis EFPIA într-o poziție oficială.

Potrivit Federației, achizițiile bazate exclusiv pe preț ar trebui limitate la circumstanțe excepționale, clar definite, astfel încât calitatea și valoarea să fie recunoscute în mod consecvent în toate statele membre.

„Achizițiile publice ar trebui să recompenseze valoarea, nu doar să identifice cea mai ieftină opțiune. Propunerea Comisiei reprezintă un pas important către recunoașterea calității, inovării și rezilienței drept elemente centrale ale deciziilor privind achizițiile publice, ceea ce, în cele din urmă, va aduce beneficii pacienților europeni. Pe măsură ce propunerea va fi analizată de Parlamentul European și de Consiliu, va fi important să ne asigurăm că aceste principii pot fi aplicate în mod consecvent în toate statele membre, evitând în același timp cerințele privind localizarea care restrâng concurența sau subminează reziliența lanțurilor de aprovizionare. Dacă Europa dorește să fie competitivă la nivel mondial în domeniul științelor vieții, are nevoie nu doar de un ecosistem de cercetare de nivel mondial, ci și de condiții de piață care să recunoască și să recompenseze inovarea și valoarea. Achizițiile publice au un rol important de jucat în atingerea acestui obiectiv”, a punctat Nathalie Moll, Director General EFPIA.

EFPIA subliniază, totodată, că reziliența lanțurilor de aprovizionare nu trebuie echivalată cu „localizarea producției”. Federația susține menținerea accesului nedescriminatoriu pentru furnizorii internaționali de încredere și avertizează că impunerea unor criterii geografice rigide ar putea chiar limita concurența și ar afecta securitatea aprovizionării cu medicamente.

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