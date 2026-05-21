NATO admite că nu are alternativă europeană viabilă la tehnologia militară AI a companiei americane Palantir

Alexandra Loy
NATO nu are în prezent o alternativă viabilă la tehnologia de inteligență artificială pentru câmpul de luptă dezvoltată de compania americană Palantir Technologies, a declarat un comandant de rang înalt al Alianței, avertizând că Europa trebuie să accelereze dezvoltarea propriilor capabilități digitale de apărare dacă dorește să își reducă dependența de tehnologia militară americană, relatează Politico.

Amiralul francez Pierre Vandier, responsabil de inovare și pregătirea NATO pentru viitoarele conflicte, a explicat că Alianța a decis în 2025 să cumpere rapid sistemul Maven Smart dezvoltat de Palantir pentru a îmbunătăți procesele de analiză, țintire, conștientizare a câmpului de luptă și luare a deciziilor prin utilizarea inteligenței artificiale.

„Au spus: vom lua o soluție deja utilizată de Statele Unite”, a afirmat Vandier într-un interviu acordat Politico. „Din câte știu eu, astăzi nu există un competitor real pentru Palantir”, a adăugat oficialul NATO.

Sistemul a fost achiziționat într-un timp record pentru NATO, cu doar șase luni între definirea cerințelor și achiziția efectivă, și este deja instalat la Comandamentul Forțelor Întrunite de la Brunssum, în Olanda, precum și la Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE), în Belgia.

Achiziția a amplificat, însă, preocupările europene privind dependența de tehnologia militară americană, într-un context în care administrația Trump a alimentat tensiunile transatlantice prin amenințările privind Groenlanda și prin avertismentele adresate aliaților NATO în legătură cu sprijinul american pentru securitatea europeană.

Vandier a afirmat că Europa trebuie să demonstreze că poate dezvolta rapid alternative competitive.

„Este o cursă despre capacitatea europenilor de a demonstra că pot furniza ceva relevant în câteva luni sau ani, și nu într-un deceniu”, a spus comandantul NATO.

Oficialul francez a avertizat că Europa se confruntă cu o problemă mai amplă de dependență tehnologică după decenii de investiții insuficiente în infrastructură digitală, producție de cipuri și servicii cloud.

În opinia sa, obiectivul realist pe termen scurt nu este autonomia tehnologică totală, ci controlul asupra datelor și al proprietății intelectuale generate de acestea.

„Asta este ceea ce eu aș defini drept suveranitate digitală”, a declarat Vandier.

Între timp, unele state europene încearcă să reducă dependența de Palantir. Germania a ales recent compania franceză ChapsVision în detrimentul firmei americane, după ce ministrul german al digitalizării a cerut dezvoltarea unei alternative europene în domeniul AI pentru apărare și securitate.

Premierul Estoniei i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru intervenția unui avion F-16 românesc, care a doborât o dronă intrată în spațiul aerian eston
„Pacea în Europa nu mai poate fi considerată o realitate firească", semnalează președintele Cehiei: Istoria nu va aștepta pur și simplu ca noi să fim pregătiți. Trebuie să acționăm rapid
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

