NATO aniversează 70 de ani de la înființare acolo unde totul a început: La Washington, Jens Stoltenberg va deveni primul secretar general al Alianței ce va susține un discurs în fața Congresului SUA

Un bărbat a deschis focul într-un tramvai din orașul olandez Utrecht, a ucis un pasager și a rănit mai multe persoane. Poliția a anunțat că ar putea fi vorba de un act terorist, informează Digi24.

Până în acest moment se știe că individul a reușit să rănească mai multe persoane, dintre care una a decedat, înainte de a se face nevăzut.

BREAKING: 2 Men fires on passengers in tram in Dutch city of #Utrecht, Almost 1 killed and many injuried. pic.twitter.com/TvZpZiz27F

