NATO anunță capabilități suplimentare pentru regiunea Mării Negre, după o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic organizată la solicitarea României

NATO va trimite capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, după ce ambasadorii statelor membre s-au reunit în Consiliul Nord-Atlantic pentru a discuta despre securitatea în regiune.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, NATO și-a consolidat deja postura de apărare de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capabilități de combatere a dronelor.

„NATO va trimite capabilități suplimentare în regiune, inclusiv pentru sprijinirea activităților de supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică”, a transmis aceasta, pe X.

Alianța a reafirmat, totodată, angajamentul de a menține unitatea între statele membre și de a răspunde amenințărilor la adresa securității.

„Vom continua să rămânem uniți și să ne asigurăm că suntem pregătiți și capabili să răspundem oricărei amenințări și să protejăm securitatea celor un miliard de cetățeni ai noștri”, a precizat purtătoarea de cuvânt a NATO.

Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss security in the Black Sea. NATO has already strengthened our posture along the eastern flank, including with counter-drone capabilities. NATO will be sending additional assets to the region, including support for surveillance, reconnaissance, and forensics. We will continue to stand united and ensure that we are ready and able to address any threat and to keep our one billion people safe — NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026

NATO a organizat, la solicitarea României, o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic privind situația din Marea Neagră, după cum a anunțat, joia trecută, președintele Nicușor Dan, la capătul unei întâlniri trilaterale la Bruxelles cu premierul bulgar Rumen Radev și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Contextul pentru întâlnirea trilaterală este marcat de o succesiune de incidente cu drone și nave comerciale în Marea Neagră, atât în largul Bulgariei, cât și în apropierea portului Sulina, în apele teritoriale ale României.