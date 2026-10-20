NATO anunță capabilități suplimentare pentru regiunea Mării Negre, după o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic organizată la solicitarea României

NATOROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Guvernul României

NATO va trimite capabilități suplimentare în regiunea Mării Negre, inclusiv pentru supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică, a anunțat marți purtătoarea de cuvânt a Alianței, Allison Hart, după ce ambasadorii statelor membre s-au reunit în Consiliul Nord-Atlantic pentru a discuta despre securitatea în regiune.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, NATO și-a consolidat deja postura de apărare de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capabilități de combatere a dronelor.

„NATO va trimite capabilități suplimentare în regiune, inclusiv pentru sprijinirea activităților de supraveghere, recunoaștere și expertiză criminalistică”, a transmis aceasta, pe X.

Alianța a reafirmat, totodată, angajamentul de a menține unitatea între statele membre și de a răspunde amenințărilor la adresa securității.

„Vom continua să rămânem uniți și să ne asigurăm că suntem pregătiți și capabili să răspundem oricărei amenințări și să protejăm securitatea celor un miliard de cetățeni ai noștri”, a precizat purtătoarea de cuvânt a NATO.

NATO a organizat, la solicitarea României, o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic privind situația din Marea Neagră, după cum a anunțat, joia trecută, președintele Nicușor Dan, la capătul unei întâlniri trilaterale la Bruxelles cu premierul bulgar Rumen Radev și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Contextul pentru întâlnirea trilaterală este marcat de o succesiune de incidente cu drone și nave comerciale în Marea Neagră, atât în largul Bulgariei, cât și în apropierea portului Sulina, în apele teritoriale ale României.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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