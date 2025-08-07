NATO
NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios” incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.
„Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, despre recentele încălcări ale spațiului aerian lituanian de către drone militare ruse. NATO ia aceste incidente foarte în serios. Rămânem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a scris un purtător de cuvânt al NATO pe rețelele de socializare, după ce Lituania a cerut marți Alianței să-i consolideze apărarea antiaeriană în urma acestor incidente.
Apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”, a declarat presei ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys.
Pe 28 iulie, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcția Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, și-a pierdut traiectoria și astfel și-a schimbat direcția către Belarus și apoi către Lituania, unde s-a prăbușit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.
Potrivit șefului Statului Major al armatei lituaniene, aceasta a fost o dronă Gerbera, o replică din lemn a dronei kamikaze iraniene Shahed, aceasta din urmă fiind folosită intens de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.
Dronele Gerbera sunt folosite mai mult ca momeli pentru a deruta apărarea antiaeriană ucraineană. Totuși, cea care s-a prăbușit în Lituania transporta circa 2 kilograme de explozibil.
O dronă similară a pătruns în Lituania tot dinspre Belarus pe 10 iulie, provocând panică în rândul autorităților țării baltice. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duși pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autoritățile și-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.
Olanda, primul aliat NATO care cumpără arme americane pentru Ucraina sub noul protocol stabilit de Donald Trump
Olanda devine primul stat membru NATO care pune în aplicare noul protocol de furnizare a armamentului american către Ucraina, după ce președintele SUA, Donald Trump, a condiționat ajutorul militar de cofinanțare europeană. Luni, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat că țara sa va contribui cu 500 milioane de euro pentru achiziția de armament american destinat forțelor ucrainene, informează Euronews.
„Ca prim aliat NATO, Olanda va livra un pachet de 500 milioane de euro constând în sisteme de armament americane, inclusiv piese și rachete Patriot”, a transmis oficialul olandez într-un mesaj postat pe platforma X (fostul Twitter). El a subliniat că acest sprijin este crucial pentru ca Ucraina să poată face față atacurilor rusești și să apere atât teritoriul propriu, cât și restul Europei de agresiunea Moscovei.
Ukraine needs more air defence and ammunition now.
As the first NATO Ally, the Netherlands will deliver a €500 million package of US weapon systems (incl. Patriot parts and missiles).
This helps Ukraine to defend itself and the rest of Europe against Russian aggression. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/gAxFtUctsU
— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) August 4, 2025
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, fost premier al Țărilor de Jos, a salutat decizia printr-un mesaj pe aceeași rețea socială.
„Mă bucur să văd Olanda preluând inițiativa și finanțând primul pachet de echipamente militare americane pentru Ucraina în cadrul inițiativei NATO privind lista priorităților de înzestrare a Ucrainei.”
Great to see the Netherlands taking the lead and funding the first package of US military equipment for Ukraine under NATO’s Prioritised Ukraine Requirements List initiative. I thank Allies for getting Ukraine the equipment it urgently needs to defend against Russian aggression.…
— Mark Rutte (@SecGenNATO) August 4, 2025
Rutte le-a mulțumit aliaților care contribuie la menținerea capacității Ucrainei de a se apăra și a exprimat speranța că și alți membri NATO vor urma exemplul.
La începutul lunii iulie, președintele Trump a anunțat că SUA vor continua să furnizeze armament Ucrainei, dar numai în baza unui nou sistem în care statele europene vor suporta costurile, fără a detalia atunci cum va funcționa mecanismul.
Olanda este prima țară care materializează acest model, iar ambasadorul american la NATO, Matt Whitaker, a lăudat mișcarea: „Este o acțiune care respectă inițiativa președintelui Trump: aliații cumpără arme americane pentru a sprijini Ucraina, pentru a pune presiune pe Rusia și pentru a crea locuri de muncă în SUA.”
Big news from @NATO: The Netherlands leads in delivering life-saving munitions and equipment to Ukraine. This fulfills @POTUS’s initiative: Allies buying American weapons to help Ukraine defend itself, pressure Russia, and boost 🇺🇸 jobs. Thank you to our Dutch Allies! @NLatNATO pic.twitter.com/BnAqELpd9H
— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) August 4, 2025
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit Olandei, arătând că acest pachet de sprijin în valoare de 500 milioane de euro „include arme americane, inclusiv rachete pentru sistemele Patriot” și că vine „într-un moment în care Rusia își intensifică atacurile”. Zelenski a adăugat că acest pas „va proteja mai bine Ucraina și întreaga Europă de teroarea rusă”.
Ukraine, and thus the whole of Europe, will be better protected from Russian terror. I am sincerely grateful to the Netherlands for their substantial contribution to strengthening Ukraine’s air shield – just discussed this with PM Schoof @MinPres. The package is worth 500 million…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2025
Prim-ministrul olandez Dick Schoof a subliniat, la rândul său, că pachetul de armament „va ajuta Ucraina să continue să lupte pentru propria libertate și pentru libertatea întregii Europe”.
Măsura vine la scurt timp după ce Germania și Norvegia au convenit cu SUA achiziția de sisteme de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina. NATO a anunțat anterior că va coordona noile achiziții în pachete de aproximativ 500 milioane de euro, finanțate de aliați europeni și Canada.
MApN: România și Grecia vor colabora în proiectul Coridorului de mobilitate militară pentru zona de Sud-Est a NATO
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a discutat vineri, 1 august, cu ambasadoarea Republicii Elene în România, Lili Evangelia Grammatika, despre cooperarea în cadrul NATO, UE și în context bilateral, precum și despre deciziile adoptate la Summitul de la Haga, în cadrul unei întâlniri desfășurate la sediul.
În context aliat, au fost trecute în revistă proiectele la care România participă împreună cu Grecia, cu accent pe crearea coridorului de mobilitate militară pentru zona de Sud-Est a NATO, se arată într-un comunicat al MApN.
Totodată, a fost subliniată importanța Grupului de Luptă aliat dislocat în România, având Franța ca națiune-cadru.
Ionuț Moșteanu a urat succes Greciei în îndeplinirea atribuțiilor Președinției Procesului Reuniunilor miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (SEDM) în următorii doi ani, rol care a fost preluat recent de la România.
De asemenea, ministrul apărării naționale a apreciat angajamentul Greciei de a-și asuma rolul de națiune-cadru în unul dintre grupurile de luptă ale UE în anul 2026, în cadrul căruia și România va avea o contribuție semnificativă cu personal și echipamente militare.
NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești
Donald Trump anunță „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina, după „întâlnirea extrem de productivă” a emisarului său cu Putin
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Antreprenoriatul digital poate fi puntea de legătură între diaspora și România, oferind o „opțiune viabilă de dezvoltare”
Social-democrații, Verzii și Stânga din PE cer suspendarea Acordului de Asociere UE-Israel și sancționarea autorităților israeliene: Există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid
La 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki, UE trage un semnal de alarmă privind amenințările nucleare actuale
Președintele Senatului condamnă atacul Rusiei asupra Ucrainei, resimțit și în județul Tulcea: „Un nou semnal de alarmă. Vom continua să investim în apărare”
ARMO: Platformele de comerț electronic din afara UE ar putea genera pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde de lei pentru România
MApN condamnă atacul masiv cu drone al Rusiei în apropierea graniței cu România. Avioane F-16 au monitorizat spațiul aerian național
Cetățenii moldoveni, stabiliți în Franța, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale (MAE R. Moldova)
Comisia Europeană, „destul de surprinsă” de criticile ministrului german al Finanțelor privind acordul comercial UE-SUA
