NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești

NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios” incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.

„Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, despre recentele încălcări ale spațiului aerian lituanian de către drone militare ruse. NATO ia aceste incidente foarte în serios. Rămânem vigilenți și pregătiți să apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO”, a scris un purtător de cuvânt al NATO pe rețelele de socializare, după ce Lituania a cerut marți Alianței să-i consolideze apărarea antiaeriană în urma acestor incidente.

Apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie doar responsabilitatea Lituaniei, întrucât noi apărăm flancul estic al NATO”, a declarat presei ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys.

Pe 28 iulie, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcția Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, și-a pierdut traiectoria și astfel și-a schimbat direcția către Belarus și apoi către Lituania, unde s-a prăbușit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.

Potrivit șefului Statului Major al armatei lituaniene, aceasta a fost o dronă Gerbera, o replică din lemn a dronei kamikaze iraniene Shahed, aceasta din urmă fiind folosită intens de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei.

Dronele Gerbera sunt folosite mai mult ca momeli pentru a deruta apărarea antiaeriană ucraineană. Totuși, cea care s-a prăbușit în Lituania transporta circa 2 kilograme de explozibil.

O dronă similară a pătruns în Lituania tot dinspre Belarus pe 10 iulie, provocând panică în rândul autorităților țării baltice. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) și președintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duși pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autoritățile și-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.