NATO cere o inspecție „urgentă” a AIEA la centrala de la Zaporojie: „Ocuparea de către soldații ruși crește riscurile de incident nuclear”

Secretarul de stat Antony Blinken a discutat ieri cu ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, despre sprijinul continuu al SUA pentru nevoile de apărare ale Ucrainei, precum și despre planurile Ucrainei pentru cel de-al doilea summit al Platformei Crimeea, care va avea loc pe 23 august, și despre Ziua Independenței, care va avea loc pe 24 august, se arată în comunicatul oficial.

Secretarul de stat l-a informat pe ministrul de externe Kuleba cu privire la livrările de asistență în materie de securitate din partea SUA și a condamnat recentele acțiuni ale Rusiei în interiorul și în jurul centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie.

Secretarul a felicitat autoritățile și operatorii ucraineni pentru angajamentul lor față de siguranța și securitatea nucleară în aceste circumstanțe. În plus, secretarul a reafirmat că Statele Unite vor continua să solicite încetarea tuturor operațiunilor militare la sau în apropierea instalațiilor nucleare ucrainene, returnarea controlului deplin al acestor instalații Ucrainei, iar Moscova să înceteze războiul său de alegere împotriva vecinului său suveran.

„Armele au fost punctul central al convorbirii mele cu secretarul Antony Blinken. Am coordonat aprovizionarea suplimentară din partea SUA și a partenerilor. Ajutorul militar pentru Ucraina scurtează războiul și rămâne cea mai bună investiție în securitatea pe termen lung a Europei și a lumii. Recunoscător pentru sprijinul neclintit al SUA”, a scris ministrul ucrainean de externe pe contul de Twitter.

