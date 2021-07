NATO condamnă atacurile cibernetice la adresa Microsoft Exchange Server, atribuite Chinei, și solicită Beijingului ”să respecte obligațiile internaționale și să acționeze responsabil”

Reprezentantul NATO de la Kabul și 15 misiuni diplomatice din Aftanistan au transmis luni un mesaj comun, prin care solicită talibanilor să pună capăt ofensivelor militare din această țară, la doar câteva ore după ce o încercare de indentificare a unui compromis pentru un armistițiu a eșuat la Doha, anunță Reuters, citat de Digi24.

Într-un comunicat comun, semnat printre alţii de Delegaţia UE în Afganistan şi de Biroul Reprezentantului Civil al NATO la Kabul, se precizează că actuala ofensivă a talibanilor conduce la victime în rândul civililor, strămutarea populaţiei şi distrugerea infrastructurii publice în toată ţara.

”Ofensiva talibanilor este în contradicţie directă cu angajamentul lor pentru o soluţionare negociată a conflictului şi procesul de pace de la Doha”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Please read our joint statement with 🇦🇺🇨🇦🇨🇿🇩🇰🇫🇮🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇯🇵🇰🇷🇳🇱🇪🇸🇸🇪🇬🇧🇺🇸 + @NATOscr calling for the Taliban to end its ongoing military offensive. pic.twitter.com/KKXXYSkihD

— EUinAfghanistan (@EUinAfghanistan) July 19, 2021