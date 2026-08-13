NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia poartă întreaga responsabilitate. Alianța este pregătită să răspundă oricărei agresiuni

Ambasadorii statelor membre NATO s-au reunit miercuri dimineață în cadrul Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta despre recentele încălcări ale spațiului aerian din Polonia și România, precum și despre incidentele recente cu drone. Aceștia și-au exprimat solidaritatea deplină și sprijinul față de aliații afectați, potrivit unui comunicat.

Aliații au reiterat faptul că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, care sunt periculoase și inacceptabile și demonstrează toleranța tot mai mare a Rusiei față de risc. Însă au precizat clar că sunt uniți și hotărâți în apărarea teritoriului Alianței.

Aceștia au apreciat acțiunile prompte ale NATO și ale autorităților naționale, care au răspuns cu fermitate la aceste evenimente. NATO continuă să-și consolideze apărarea aeriană și antirachetă integrată la nivelul întregii Alianțe, iar aliații au subliniat măsurile pe care le-au luat pentru a întări apărarea pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

„NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni”, au transmis Aliații.

În același timp, aliații și-au reafirmat sprijinul deplin pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, precum și în eforturile de a obține pacea. Ei au subliniat că aceste acte și alte acțiuni iresponsabile ale Rusiei nu îi vor descuraja să-și mențină angajamentul durabil față de Ucraina, a cărei securitate contribuie la cea aliată.

La sfârșitul lunii iulie, o rachetă balistică rusească a căzut la aproximativ 60 de kilometri de Lublin, în estul Poloniei, situație descrisă de premierul polonez Donald Tusk drept un „incident grav”, care a determinat guvernul de la Varșovia să transmită o scrisoare de protest ambasadorului rus în Polonia.

Tot la sfârșitul lunii iulie, România l-a convocat pe ambasadorul rus la București și a expulzat un diplomat rus pentru a protesta față de încălcarea spațiului său aerian de către drone rusești, amintește agenția EFE, potrivit Agerpres.