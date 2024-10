NATO confirmă prezența trupelor nord-coreene în Rusia: Cooperarea militară dintre Moscova și Phenian, o amenințare pentru securitatea euro-atlantică și indo-pacifică

NATO solicită o anchetă ”aprofundată” cu privire la informațiile despre presupuse nereguli în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate sâmbătă în Georgia, care au fost câștigate de partidul de guvernământ Visul Georgian, despre care opoziția pro-europeană spune că este apropiat de Moscova, anunță EFE, citat de Agerpres.

”Misiunea internațională de observare a alegerilor a remarcat condițiile inegale în care s-au desfășurat alegerile din Georgia, ceea ce subminează încrederea publică în rezultat. Informațiile privind încălcările legate de alegeri ar trebui să fie investigate pe deplin”, a menționat purtătoarea de cuvânt a NATO, Farah Dakhlallah, pe contul său de pe reţeaua de socializare X.

The International Election Observation Mission has noted the uneven playing field in which #Georgia’s elections were held, which undermines public trust in the outcome.

Reports of election-related violations should be fully investigated.

— NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) October 28, 2024