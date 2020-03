NATO, despre cele 90 de tone de echipamente medicale transportate în România: Forțele aliate sunt în prim-planul luptei împotriva coronavirusului

Al doilea zbor NATO cu 45 de tone de echipamente medicale achiziționate de România din Coreea de Sud a ajuns sâmbătă la București, a scris secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pe contul său de Twitter. Într-un comunicat, NATO afirmă că prin aceste misiuni “forțele armate aliate joacă un rol de prim-plan în lupta împotriva coronavirusului.

45 tons of medical supplies landed in Bucharest today, the second flight of #COVID19 equipment to #Romania organised through the # NATO-managed Strategic Airlift Capability: https://t.co/xtU0Sjk84H #StrongerTogether

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 28, 2020