NATO este pregătită să facă față oricărei amenințări, transmite un oficial al Alianței Nord-Atlantice după informații că Iranul ar putea ataca ținte americane în Europa dacă Trump escaladează conflictul

SECURITATENATO
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© NATO

Alianța Nord-Atlantică este pregătită să abordeze orice amenințare și va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și apăra aliații, a declarat miercuri un oficial al NATO, anunță Reuters, citat de Agerpres.

Afirmația vine în urma unor întrebări legate de un articol din Financial Times potrivit căruia Iranul ar lua în calcul atacarea de ținte militare americane din Europa, în cazul în care Donald Trump ar escalada războiul.

„Așa cum s-a demonstrat la începutul acestui an, când apărarea aeriană a NATO a interceptat cu succes rachete balistice care se îndreptau spre Turcia din Iran, în patru ocazii diferite, postura noastră de descurajare și apărare este puternică și eficientă”, a declarat oficialul.

Iranul ar lua în considerare posibilitatea de a ataca ținte militare americane din Europa în cazul în care războiul s-ar intensifica, potrivit publicației Financial Times, care citează două surse din interiorul regimului.

Conform articolului din FT, bazele militare americane din Bulgaria și Cipru ar fi luate în calcul ca potențiale ținte, arată CNBC.

În această săptămână, Trump și-a extins atacurile verbale asupra aliaților tradiționali ai SUA.

Luni, președintele a amenințat că va lovi Omanul dacă această țară din Golf „stă în calea” obiectivelor sale din Orientul Mijlociu.

De asemenea, el i-a ordonat secretarului apărării, Pete Hegseth, să „reduce substanțial” exercițiile comune cu Coreea de Sud, acuzând Seulul că nu a oferit sprijin în operațiunea sa militară din Iran, invocând în același timp relațiile sale prietenoase cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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