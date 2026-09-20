NATO este pregătită să răspundă unei posibile escaladări din partea Rusiei pe flancul estic al Europei, afirmă președintele Comitetului Militar al Alianței

NATO este pregătită să răspundă unei posibile escaladări rusești pe flancul estic al Europei, a declarat sâmbătă amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, pe fondul avertismentelor tot mai numeroase privind posibilitatea unei provocări orchestrate de Moscova, relatează Politico Europe.

„Alianța este pregătită, structura este pregătită, soldații sunt pregătiți, armele sunt pregătite”, le-a declarat Dragone jurnaliștilor în cadrul reuniunii periodice de la Copenhaga a celor 32 de șefi militari ai statelor membre NATO. El a adăugat că Alianța continuă să își consolideze aceste forțe, atât „ca număr”, cât și „în ceea ce privește nivelul de sofisticare”.

Declarațiile vin în contextul avertismentelor tot mai frecvente ale liderilor europeni cu privire la posibilitatea unei escaladări rusești în Europa. Joi, premierul polonez Donald Tusk a declarat că Moscova ar putea trimite drone sau rachete către o țară NATO aflată pe linia frontului în „următoarele câteva luni”, într-o provocare pusă la cale pentru a testa Alianța. Ulterior, acest risc a fost evocat și de Franța și Țările de Jos.

Europa s-a confruntat în ultimele săptămâni cu un număr tot mai mare de încălcări ale spațiului aerian și tentative de sabotaj, în contextul în care tensiunile cu Rusia continuă să crească pe fondul războiului pe scară largă din Ucraina. În august, rapoarte ale serviciilor de informații americane au avertizat că Moscova plănuiește, în următorii ani, un atac limitat asupra unei țări membre NATO.

Președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat că generalii Alianței nu au discutat sâmbătă despre cele mai recente avertismente, dar a subliniat că NATO dispune de „4.000 de pagini” de planuri militare pentru apărarea flancului estic, pornind de la scenarii care presupun o „criză sau interferență minimă pe teritoriul nostru”. Aliații NATO au convenit în 2023 asupra a trei planuri operaționale regionale de apărare, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova.

„Suntem pregătiți în cazul unei escaladări. În cazul unui atac, știm ce avem de făcut”, a declarat Dragone.

„Comportamentul iresponsabil al Rusiei din ultimele săptămâni și luni continuă să testeze hotărârea aliaților” și „urmărește să submineze încrederea și să ne slăbească unitatea”, a afirmat Dragone, adăugând: „Vreau să fie foarte clar – aceste tentative nu ne dezbină. Ne determină să ne perfecționăm instrumentele, făcându-ne mult mai uniți și mai hotărâți.”